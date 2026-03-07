https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/celik-kasalari-kestiler-fabrikadan-30-milyonluk-vurgun-1104078165.html

Fabrikada film gibi soygun: Çelik kasaları kesip 30 milyonla kaçtılar

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir fabrikanın idari binasındaki 2 çelik kasayı keserek yaklaşık 30 milyon lira değerinde para, döviz ve altın çaldıkları... 07.03.2026, Sputnik Türkiye

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir fabrikanın idari binasındaki para kasaları kesilerek yaklaşık 30 milyon lira değerinde para, döviz ve altın çalındı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, hırsızlıkla bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7’si tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattıSaruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece İstasyon Mahallesi’ndeki bir kuru üzüm işletmesinin idari binasından yaklaşık 30 milyon lira çalınmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle fabrika ve çevresindeki yaklaşık 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı.3 bin araç incelendi, şüphelilerin İstanbul’dan geldiği belirlendiOlay günü Saruhanlı’ya giriş ve çıkış yapan yaklaşık 3 bin araç, Plaka Tanıma Sistemi üzerinden analiz edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, kuru üzüm işletmesinden yaklaşık 30 milyon lira çalınması olayına karışan şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi.Polis, zanlıların İstanbul’dan geldiğini ve soygunun ardından yeniden İstanbul’a döndüklerini belirledi.Şüphelilerin başka fabrika hırsızlıklarıyla bağlantısı da saptandıPolis ekipleri ayrıca zanlıların, 14 Ekim 2025’te Turgutlu ilçesindeki bir seramik fabrikasından yaklaşık 2 milyon avro çalan kişilerle bağlantılı oldukları sonucuna ulaştı.Soruşturmayı derinleştiren polis, E.T. (43) tarafından koordine edilen hırsızlık şebekesinin, Manisa’nın Saruhanlı, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinin yanı sıra Aydın, Burdur, Uşak, Denizli, Balıkesir’in Bandırma, Bursa’nın Orhangazi ve Bilecik’in Söğüt ilçelerinde 10’dan fazla fabrikada hırsızlık yaptığını ya da teşebbüste bulunduğunu tespit etti.Manisa polisi İstanbul merkezli çeteyi çökerttiManisa polisi, Türkiye’nin farklı illerinde belirledikleri fabrikaların yönetim ofislerindeki, içerisinde yüklü miktarda para bulunan çelik kasaları soyan İstanbul merkezli hırsızlık çetesini düzenlenen operasyonla çökertti.Hırsızlıkları şebekenin elebaşı E.T.’nin planladığı ve belirli bir aşamaya kadar gruba eşlik ettiği belirlendi. Manisa polisinin İstanbul ve Yalova’da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda E.T. ile 7 zanlı yakalandı.Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve telsiz ele geçirildi.Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdıSaruhanlı’daki fabrikanın güvenlik kameraları, 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece yaşanan hırsızlığı kaydetti. Kayıtlarda, telsizle iletişim kuran şüphelilerin yangın merdiveninden tırmanarak çatıya çıktığı, idari binadaki yönetim ofisine girdikten sonra para dolu sırt çantalarıyla yemekhaneden geçerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.Yürütülen soruşturmada, yüzleri maskeli 5 şüphelinin duvardaki telleri keserek içeri girdiği, yangın merdiveninden çatıya çıkıp idari binadaki yönetim ofisine ulaştığı ve 2 çelik kasayı keserek içindeki para, döviz ve altınları aldığı tespit edildi.

