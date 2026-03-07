Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/celik-kasalari-kestiler-fabrikadan-30-milyonluk-vurgun-1104078165.html
Fabrikada film gibi soygun: Çelik kasaları kesip 30 milyonla kaçtılar
Fabrikada film gibi soygun: Çelik kasaları kesip 30 milyonla kaçtılar
Sputnik Türkiye
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir fabrikanın idari binasındaki 2 çelik kasayı keserek yaklaşık 30 milyon lira değerinde para, döviz ve altın çaldıkları... 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T13:21+0300
2026-03-07T13:22+0300
türki̇ye
fabrika
saruhanlı
i̇stanbul
manisa
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104078355_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_b416603eaaa306b4510ff8f300eaf811.jpg
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir fabrikanın idari binasındaki para kasaları kesilerek yaklaşık 30 milyon lira değerinde para, döviz ve altın çalındı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, hırsızlıkla bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7’si tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattıSaruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece İstasyon Mahallesi’ndeki bir kuru üzüm işletmesinin idari binasından yaklaşık 30 milyon lira çalınmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle fabrika ve çevresindeki yaklaşık 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı.3 bin araç incelendi, şüphelilerin İstanbul’dan geldiği belirlendiOlay günü Saruhanlı’ya giriş ve çıkış yapan yaklaşık 3 bin araç, Plaka Tanıma Sistemi üzerinden analiz edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, kuru üzüm işletmesinden yaklaşık 30 milyon lira çalınması olayına karışan şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi.Polis, zanlıların İstanbul’dan geldiğini ve soygunun ardından yeniden İstanbul’a döndüklerini belirledi.Şüphelilerin başka fabrika hırsızlıklarıyla bağlantısı da saptandıPolis ekipleri ayrıca zanlıların, 14 Ekim 2025’te Turgutlu ilçesindeki bir seramik fabrikasından yaklaşık 2 milyon avro çalan kişilerle bağlantılı oldukları sonucuna ulaştı.Soruşturmayı derinleştiren polis, E.T. (43) tarafından koordine edilen hırsızlık şebekesinin, Manisa’nın Saruhanlı, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinin yanı sıra Aydın, Burdur, Uşak, Denizli, Balıkesir’in Bandırma, Bursa’nın Orhangazi ve Bilecik’in Söğüt ilçelerinde 10’dan fazla fabrikada hırsızlık yaptığını ya da teşebbüste bulunduğunu tespit etti.Manisa polisi İstanbul merkezli çeteyi çökerttiManisa polisi, Türkiye’nin farklı illerinde belirledikleri fabrikaların yönetim ofislerindeki, içerisinde yüklü miktarda para bulunan çelik kasaları soyan İstanbul merkezli hırsızlık çetesini düzenlenen operasyonla çökertti.Hırsızlıkları şebekenin elebaşı E.T.’nin planladığı ve belirli bir aşamaya kadar gruba eşlik ettiği belirlendi. Manisa polisinin İstanbul ve Yalova’da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda E.T. ile 7 zanlı yakalandı.Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve telsiz ele geçirildi.Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdıSaruhanlı’daki fabrikanın güvenlik kameraları, 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece yaşanan hırsızlığı kaydetti. Kayıtlarda, telsizle iletişim kuran şüphelilerin yangın merdiveninden tırmanarak çatıya çıktığı, idari binadaki yönetim ofisine girdikten sonra para dolu sırt çantalarıyla yemekhaneden geçerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.Yürütülen soruşturmada, yüzleri maskeli 5 şüphelinin duvardaki telleri keserek içeri girdiği, yangın merdiveninden çatıya çıkıp idari binadaki yönetim ofisine ulaştığı ve 2 çelik kasayı keserek içindeki para, döviz ve altınları aldığı tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/etilerde-gece-kulubu-atese-verildi-saatler-sonra-sahibi-silahli-saldirida-olduruldu-1104074310.html
türki̇ye
saruhanlı
i̇stanbul
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104078355_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_4332a5f39a896dab435561c2ac62e8eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fabrika, saruhanlı, i̇stanbul, manisa, cumhuriyet başsavcılığı
fabrika, saruhanlı, i̇stanbul, manisa, cumhuriyet başsavcılığı

Fabrikada film gibi soygun: Çelik kasaları kesip 30 milyonla kaçtılar

13:21 07.03.2026 (güncellendi: 13:22 07.03.2026)
© Manisa İl Emniyet MüdürlüğüÇelik kasaları kestiler: Fabrikadan 30 milyonluk vurgun
Çelik kasaları kestiler: Fabrikadan 30 milyonluk vurgun - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
© Manisa İl Emniyet Müdürlüğü
Abone ol
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir fabrikanın idari binasındaki 2 çelik kasayı keserek yaklaşık 30 milyon lira değerinde para, döviz ve altın çaldıkları belirlenen İstanbul merkezli hırsızlık çetesi çökertildi. İstanbul ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 8 şüpheliden 7’si tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir fabrikanın idari binasındaki para kasaları kesilerek yaklaşık 30 milyon lira değerinde para, döviz ve altın çalındı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, hırsızlıkla bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7’si tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece İstasyon Mahallesi’ndeki bir kuru üzüm işletmesinin idari binasından yaklaşık 30 milyon lira çalınmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle fabrika ve çevresindeki yaklaşık 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı.

3 bin araç incelendi, şüphelilerin İstanbul’dan geldiği belirlendi

Olay günü Saruhanlı’ya giriş ve çıkış yapan yaklaşık 3 bin araç, Plaka Tanıma Sistemi üzerinden analiz edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, kuru üzüm işletmesinden yaklaşık 30 milyon lira çalınması olayına karışan şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi.
Polis, zanlıların İstanbul’dan geldiğini ve soygunun ardından yeniden İstanbul’a döndüklerini belirledi.

Şüphelilerin başka fabrika hırsızlıklarıyla bağlantısı da saptandı

Polis ekipleri ayrıca zanlıların, 14 Ekim 2025’te Turgutlu ilçesindeki bir seramik fabrikasından yaklaşık 2 milyon avro çalan kişilerle bağlantılı oldukları sonucuna ulaştı.
Soruşturmayı derinleştiren polis, E.T. (43) tarafından koordine edilen hırsızlık şebekesinin, Manisa’nın Saruhanlı, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinin yanı sıra Aydın, Burdur, Uşak, Denizli, Balıkesir’in Bandırma, Bursa’nın Orhangazi ve Bilecik’in Söğüt ilçelerinde 10’dan fazla fabrikada hırsızlık yaptığını ya da teşebbüste bulunduğunu tespit etti.

Manisa polisi İstanbul merkezli çeteyi çökertti

Manisa polisi, Türkiye’nin farklı illerinde belirledikleri fabrikaların yönetim ofislerindeki, içerisinde yüklü miktarda para bulunan çelik kasaları soyan İstanbul merkezli hırsızlık çetesini düzenlenen operasyonla çökertti.
Hırsızlıkları şebekenin elebaşı E.T.’nin planladığı ve belirli bir aşamaya kadar gruba eşlik ettiği belirlendi. Manisa polisinin İstanbul ve Yalova’da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda E.T. ile 7 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve telsiz ele geçirildi.

Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı

Saruhanlı’daki fabrikanın güvenlik kameraları, 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece yaşanan hırsızlığı kaydetti. Kayıtlarda, telsizle iletişim kuran şüphelilerin yangın merdiveninden tırmanarak çatıya çıktığı, idari binadaki yönetim ofisine girdikten sonra para dolu sırt çantalarıyla yemekhaneden geçerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Yürütülen soruşturmada, yüzleri maskeli 5 şüphelinin duvardaki telleri keserek içeri girdiği, yangın merdiveninden çatıya çıkıp idari binadaki yönetim ofisine ulaştığı ve 2 çelik kasayı keserek içindeki para, döviz ve altınları aldığı tespit edildi.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
TÜRKİYE
Etiler’de gece kulübü ateşe verildi, saatler sonra sahibi silahlı saldırıda öldürüldü
10:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала