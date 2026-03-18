https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/meteorolojiden-marmara-dahil-saganak-ve-firtina-uyarisi-ruzgarin-hizi-saatte-60-kmye-varacak-1104329687.html

Meteoroloji'den Marmara dahil sağanak ve fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı saatte 60 km'ye varacak

Meteoroloji'den Marmara dahil sağanak ve fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı saatte 60 km'ye varacak

Sputnik Türkiye

18 Mart'ta Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz'de yağış bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerde buzlanma ve sis görülecek. Marmara'da kuvvetli rüzgâr etkili... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T07:11+0300

2026-03-18T07:11+0300

2026-03-18T07:11+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091322281_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_01dde100e2ab8efe1235628b79a0a854.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Mart hava durumu tahminlerine göre Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Edirne haric) yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.Edirne – 13°C – Parçalı ve çok bulutluİstanbul – 8°C – Parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlıKırklareli – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıKocaeli – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.Afyonkarahisar – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıDenizli – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİzmir – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıManisa – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Adana – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıAntalya – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıHatay – 21°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıMersin – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri pus, yer yer sis bekleniyor.Ankara – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutluEskişehir – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıKonya – 15°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıNevşehir – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.Bolu – 17°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıDüzce – 14°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıKastamonu – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutluZonguldak – 11°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Amasya – 18°C – Parçalı ve çok bulutluSamsun – 11°C – Parçalı ve çok bulutluTokat – 20°C – Parçalı ve çok bulutluTrabzon – 12°C – Parçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.Erzurum – 6°C – Parçalı ve çok bulutluKars – 6°C – Parçalı ve çok bulutluMalatya – 15°C – Parçalı ve çok bulutluVan – 7°C – Parçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır – 16°C – Parçalı ve çok bulutluGaziantep – 15°C – Parçalı ve çok bulutluSiirt – 17°C – Parçalı ve çok bulutluŞanlıurfa – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu