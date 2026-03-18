Meteoroloji'den Marmara dahil sağanak ve fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı saatte 60 km'ye varacak
18 Mart’ta Marmara’nın doğusu, Ege ve Akdeniz’de yağış bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerde buzlanma ve sis görülecek. Marmara’da kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Mart hava durumu tahminlerine göre Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Edirne haric) yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
Edirne – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul – 8°C – Parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı
Kırklareli – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Kocaeli – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Denizli – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İzmir – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Manisa – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Antalya – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Hatay – 21°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Mersin – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri pus, yer yer sis bekleniyor.
Ankara – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Eskişehir – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Konya – 15°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Nevşehir – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Bolu – 17°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Düzce – 14°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Kastamonu – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Zonguldak – 11°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Tokat – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Erzurum – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Siirt – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
