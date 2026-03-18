Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/meteorolojiden-marmara-dahil-saganak-ve-firtina-uyarisi-ruzgarin-hizi-saatte-60-kmye-varacak-1104329687.html
Meteoroloji'den Marmara dahil sağanak ve fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı saatte 60 km'ye varacak
Meteoroloji'den Marmara dahil sağanak ve fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı saatte 60 km'ye varacak
Sputnik Türkiye
18 Mart’ta Marmara’nın doğusu, Ege ve Akdeniz’de yağış bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerde buzlanma ve sis görülecek. Marmara’da kuvvetli rüzgâr etkili... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T07:11+0300
2026-03-18T07:11+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091322281_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_01dde100e2ab8efe1235628b79a0a854.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Mart hava durumu tahminlerine göre Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Edirne haric) yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.Edirne – 13°C – Parçalı ve çok bulutluİstanbul – 8°C – Parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlıKırklareli – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıKocaeli – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.Afyonkarahisar – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıDenizli – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİzmir – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıManisa – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Adana – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıAntalya – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıHatay – 21°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıMersin – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri pus, yer yer sis bekleniyor.Ankara – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutluEskişehir – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıKonya – 15°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıNevşehir – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.Bolu – 17°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıDüzce – 14°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıKastamonu – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutluZonguldak – 11°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Amasya – 18°C – Parçalı ve çok bulutluSamsun – 11°C – Parçalı ve çok bulutluTokat – 20°C – Parçalı ve çok bulutluTrabzon – 12°C – Parçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.Erzurum – 6°C – Parçalı ve çok bulutluKars – 6°C – Parçalı ve çok bulutluMalatya – 15°C – Parçalı ve çok bulutluVan – 7°C – Parçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır – 16°C – Parçalı ve çok bulutluGaziantep – 15°C – Parçalı ve çok bulutluSiirt – 17°C – Parçalı ve çok bulutluŞanlıurfa – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/bayram-tatili-icin-plan-yapanlar-dikkat-hava-hem-soguk-hem-yagisli-olacak-1104306009.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091322281_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_78ffd3f4f515fccd34242dc3c8ce64ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji'den Marmara dahil sağanak ve fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı saatte 60 km'ye varacak

07:11 18.03.2026
© AAİstanbul sağanak
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2026
© AA
Abone ol
18 Mart’ta Marmara’nın doğusu, Ege ve Akdeniz’de yağış bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerde buzlanma ve sis görülecek. Marmara’da kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Mart hava durumu tahminlerine göre Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Edirne haric) yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
Edirne – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul – 8°C – Parçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlı
Kırklareli – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Kocaeli – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Denizli – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İzmir – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Manisa – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Antalya – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Hatay – 21°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Mersin – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri pus, yer yer sis bekleniyor.
Ankara – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Eskişehir – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Konya – 15°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
Nevşehir – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Bolu – 17°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Düzce – 14°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Kastamonu – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Zonguldak – 11°C – Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Tokat – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Erzurum – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Siirt – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
YAŞAM
Bayram tatili için plan yapanlar dikkat: Hava hem soğuk hem yağışlı olacak
Dün, 11:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала