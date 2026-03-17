Bayram tatili için plan yapanlar dikkat: Hava hem soğuk hem yağışlı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T11:27+0300

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı.Bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı hava durumuRapora göre, bayramın ilk günü neredeyse tüm bölgelerde yağış etkili olacak.Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'da sıcaklıklara 15 derecenin üstüne çıkarken MGM, bu kentler için kuvvetli, gök gürültülü yağış uyarısı verdi.Bayram günleri hava durumuArife günü ve bayram günleri için yaptığı günlük hava durumu tahmini şu şekilde:Arife Günü (19 Mart Perşembe)Ülke geneli çok bulutlu geçecek. İzmir, Aydın, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında kalan tüm bölgelerin yağışlı olması bekleniyor.Bayramın 1. Günü (20 Mart Cuma)Ülke geneli yağışlı olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.Bayramın 2. Günü (21 Mart Cumartesi)Ülke geneli çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İzmir ve Aydın çevreleri dışında yurdun genelinin yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.Bayramın 3. Günü (22 Mart Pazar)Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, İzmir, Aydın ve Erzurum çevreleri dışında ülke genelinde yağışların devam etmesi bekleniyor.İstanbul'da bayramda hava nasıl?İstanbul ve Ankara'da da 3 günlük bayram yağışlı geçecek. Bayramın ilk günü İzmir'de de yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Üç büyükşehirdeki detaylı hava durumu ve sıcaklık beklentileri ise şöyle:İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Sıcaklıkların; Perşembe 7-9/9-11 °C, Cuma 6-8/9-11 °C, Cumartesi 7-9/11-13 °C, Pazar günü ise 6-8/9-11 °C seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Ankara'da bayramda hava nasıl?Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının; Perşembe 5-7/8-10 °C, Cuma 3-5/9-11 °C, Cumartesi 4-6/14-16 °C, Pazar ise 3-5/8-10 °C aralığında olması bekleniyor.İzmir'de bayramda hava nasıl?İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bayramın 1. günü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının; Perşembe 6-8/16-18 °C, Cuma 8-10/12-14 °C, Cumartesi ve Pazar günleri ise 6-8/14-16 °C arasında olması öngörülüyor.Doğu'da kar varÖte yandan Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar düşmeye başladı. Bayramda bazı kentlerde kar yağışı etkili olacak.Kar yağışı beklenen kentler:Bayburt, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

