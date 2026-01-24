https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/abd-baskani-trumptan-venezuelaya-yonelik-saldirida-gizli-silah-iddiasi-hakkinda-konusmam-yasak-1103008251.html

ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya yönelik saldırıda gizli silah iddiası: 'Hakkında konuşmam yasak'

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun Venezuela’ya yönelik saldırı sırasında ve ülke lideri Nicolas Maduro’nun kaçırılmasında, Amerikan helikopterleri ve uçaklarına karşı füze fırlatılmasını engellediği iddia edilen, yön şaşırtıcı bir silah kullandığını öne sürdü.Trump New York Post’a verdiği röportajda şu cümleleri kaydetti:Trump, operasyonun tek bir Amerikalının dahi hayatını kaybetmeden gerçekleştirildiğini özellikle vurguladı.'ABD el konulan Venezuela'ya ait tankerlerdeki petrolü aldı'ABD Başkanı Trump ABD’nin el koyduğu Venezuelalı tankerlerde bulunan petrolü aldığını ve bunu ABD rafinerilerinde işleyeceğini söyledi."Şöyle diyelim onların artık petrolü yok. Petrolü biz alıyoruz" dediği açıklamasında Trump, petrolün Houston da dahil olmak üzere 'çeşitli yerlerde' rafine edildiğini belirtti.Daha önce Venezuela’dan izinsiz ayrılan tankerlerden tüm petrolü aldıklarını ifade eden Trump, ABD’nin Venezuela’nın petrol endüstrisini kontrol ettiğini ve elde edilecek karın paylaşılacağını açıkladı. Trump ayrıca ABD şirketlerinin devreye girmesiyle petrol üretiminin eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaşacağını da belirtti.'Grönland’dan istediğimiz her şeyi alacağız'ABD Başkanı Trump, devam eden görüşmelerin sonucunda ABD’nin Grönland’dan istediği her şeyi elde edeceğini açıkladı.Trump açıklamasında, "İstediğimiz her şeye sahip olacağız. Bazı ilginç görüşmeler yapılıyor" dedi.Trump, Kanada Başbakanı Carney'e 'Vali' dediABD Başkanı Donald Trump ayrıca resmi sosyal medya hesabı Truth Social'dan da bir açıklama yayımladı.Trump bu açıklamasında Kanada Başbakanı Mark Carney'i 'vali' olarak adlandırarak şu cümleleri kaydetti:

