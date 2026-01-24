https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/abd-baskani-trumptan-venezuelaya-yonelik-saldirida-gizli-silah-iddiasi-hakkinda-konusmam-yasak-1103008251.html
ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya yönelik saldırıda gizli silah iddiası: 'Hakkında konuşmam yasak'
ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya yönelik saldırıda gizli silah iddiası: 'Hakkında konuşmam yasak'
ABD Başkanı Trump verdiği demeçte, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı saldırıda 'şaşırtıcı' adını verdiği gizli bir silahın hayati rol... 24.01.2026
ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya yönelik saldırıda gizli silah iddiası: 'Hakkında konuşmam yasak'
ABD Başkanı Trump verdiği demeçte, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırıldığı saldırıda 'şaşırtıcı' adını verdiği gizli bir silahın hayati rol oynadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun Venezuela’ya yönelik saldırı sırasında ve ülke lideri Nicolas Maduro’nun kaçırılmasında, Amerikan helikopterleri ve uçaklarına karşı füze fırlatılmasını engellediği iddia edilen, yön şaşırtıcı bir silah kullandığını öne sürdü.
Trump New York Post’a verdiği röportajda şu cümleleri kaydetti:
Şaşırtıcı. Bunun hakkında konuşmam yasak. Füzelerini bir türlü ateşleyemediler. Rus ve Çin yapımı füzeleri vardı ama hiçbirisi havalanmadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastı ve hiçbir şey çalışmadı. Gelişimize tamamen hazırlıklıydılar.
Trump, operasyonun tek bir Amerikalının dahi hayatını kaybetmeden gerçekleştirildiğini özellikle vurguladı.
'ABD el konulan Venezuela'ya ait tankerlerdeki petrolü aldı'
ABD Başkanı Trump ABD’nin el koyduğu Venezuelalı tankerlerde bulunan petrolü aldığını ve bunu ABD rafinerilerinde işleyeceğini söyledi.
"Şöyle diyelim onların artık petrolü yok. Petrolü biz alıyoruz" dediği açıklamasında Trump, petrolün Houston da dahil olmak üzere 'çeşitli yerlerde' rafine edildiğini belirtti.
Daha önce Venezuela’dan izinsiz ayrılan tankerlerden tüm petrolü aldıklarını ifade eden Trump, ABD’nin Venezuela’nın petrol endüstrisini kontrol ettiğini ve elde edilecek karın paylaşılacağını açıkladı.
Trump ayrıca ABD şirketlerinin devreye girmesiyle petrol üretiminin eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaşacağını da belirtti.
'Grönland’dan istediğimiz her şeyi alacağız'
ABD Başkanı Trump, devam eden görüşmelerin sonucunda ABD’nin Grönland’dan istediği her şeyi elde edeceğini açıkladı.
Trump açıklamasında, "İstediğimiz her şeye sahip olacağız. Bazı ilginç görüşmeler yapılıyor" dedi.
Trump, Kanada Başbakanı Carney'e 'Vali' dedi
ABD Başkanı Donald Trump ayrıca resmi sosyal medya hesabı Truth Social'dan da bir açıklama yayımladı.
Trump bu açıklamasında Kanada Başbakanı Mark Carney'i 'vali' olarak adlandırarak şu cümleleri kaydetti:
Eğer Vali Carney, Kanada’yı Çin’in mallarını ve ürünlerini ABD’ye göndermesi için bir 'teslim noktası' haline getirebileceğini düşünüyorsa ciddi şekilde yanılıyor demektir. Çin, Kanada’yı adeta canlı canlı yiyecek, tamamen yok edecek. Bu, Kanada’daki işletmelerin, sosyal dokunun ve genel yaşam biçiminin yok edilmesini de kapsayacaktır. Eğer Kanada Çin ile bir anlaşma yaparsa, ABD’ye giren tüm Kanada mallarına ve ürünlerine derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!