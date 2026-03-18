İstanbul’a soğuk hava geliyor: Bayramda kuvvetli sağanak bekleniyor
Sputnik Türkiye
İstanbul bu akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girecek. AKOM, hava sıcaklığının hissedilir derecede... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T10:45+0300
İstanbul'da parçalı bulutlu hava yerini yağmura bırakacak. Kent, Balkanlar'dan gelen yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
Soğuk ve yağışlı hava, bu akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşacak. Akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek.
AKOM'dan soğuk hava ve sıcaklık uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı hava sisteminin önümüzdeki bir haftalık süre boyunca aralıklı şekilde etkili olacağı bildirildi.
AKOM açıklamasında, hava sıcaklığının 10 derecelerin altına gerileyerek kış değerlerinde seyredeceği kaydedildi.
Arife gününde çok bulutlu hava ve yer yer hafif yağmur görülecek
İstanbul'da arife günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Şehrin bazı bölgelerinde hafif yağmur geçişleri görülecek. Aynı zamanda rüzgar da sert esecek.
Kent genelinde özellikle akşam saatlerinden itibaren hava koşullarının daha sert hissedilmesi bekleniyor.
Bayramın birinci gününde kuvvetli sağanak bekleniyor
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ise İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Bayramın birinci günü hava sıcaklığı 5 dereceye kadar gerileyecek.
Bu nedenle bayram planı yapacak İstanbulluların hem yağışa hem de düşen sıcaklıklara karşı tedbirli olması gerekiyor.
İkinci gün de yağış sürecek
Bayramın ikinci gününde de yağmur beklentisi var. Cumartesi günü megakentte aralıklı yağmur etkili olacak.
Soğuk havayla birlikte yağışın kent genelinde aralıklarla görülmesi bekleniyor.
Bayramın son gününde yerel sağanak geçişleri görülebilir
Bayramın son günü ise sıcaklık bir kademe artacak. Pazar günü parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Ancak bazı bölgelerde yerel sağanak geçişleri yaşanacak.
Havanın zaman zaman açması beklense de yağış ihtimali tamamen ortadan kalkmayacak.
Yeni haftada da sağanak yeniden etkili olacak
Önümüzdeki haftanın ilk gününde İstanbul genelinde bir kez daha sağanak yağış görülecek.