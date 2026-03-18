İran'dan Tel Aviv'e balistik füze saldırısı: Laricani için 'İntikam' operasyonu başladı
İran, Ali Laricani'nin öldürülmesinin ardından İsrail'e balistik füze saldırısı başlattı. Tel Aviv ve Kudüs'te sirenler çalarken, Tahran'da patlamalar meydana geldi. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
11:04 18.03.2026
© REUTERS Gideon Markowicz — Tel Aviv'i vuran İran füzesi
Tel Aviv'i vuran İran füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2026
© REUTERS Gideon Markowicz
İran, Ali Laricani’nin öldürülmesinin ardından İsrail’e balistik füze saldırısı başlattı. Tel Aviv ve Kudüs’te sirenler çalarken, Tahran’da patlamalar meydana geldi. Karşılıklı saldırılar sürerken ABD, Avrupa ve İsrail’den gelen açıklamalar, çatışmanın bölgesel sınırları aşarak küresel krize dönüşebileceğini gösteriyor.
İran, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin öldürülmesinin ardından, İsrail’e yönelik geniş çaplı bir balistik füze saldırısı başlattı.
İran Devrim Muhafızları, saldırının “intikam operasyonu” kapsamında gerçekleştirildiğini duyurarak, İsrail’in orta kesimlerinin hedef alındığını açıkladı.
Füzelerin Tel Aviv ve Kudüs yönüne fırlatılmasıyla birlikte İsrail genelinde hava savunma sistemleri devreye girdi, birçok bölgede sirenler çaldı.

Sirenler çaldı, füze parçaları için arama başlatıldı

Saha kaynaklarına göre, İsrail’in güneyinde bir füzenin imha edildiği, bazı füzelerin ise ülke içine ulaştığı bildirildi. Tel Aviv’de düşen füze parçaları için arama-tarama çalışmaları başlatıldı.
Bölgede alarm seviyesinin yükseltildiği ve sivil savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği ifade edildi.

Tahran’da patlamalar: İsrail’den karşı hamle

Çatışmalar eş zamanlı olarak İran topraklarına da sıçradı. Tahran’ın batısındaki Karaj kentinde üç ayrı patlama sesi duyuldu.
İsrail ordusu, yaptığı açıklamada bir Devrim Muhafızları birimini hedef aldığını ve Tahran’da bir balistik füze sistemini imha ettiğini öne sürdü.
Bu gelişme, çatışmanın iki ülke arasında doğrudan ve eş zamanlı saldırılarla yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdi.

İran’dan küresel uyarı: “Savaş yayılabilir”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, daha önce yaptığı açıklamada çatışmanın yalnızca bölgesel kalmayacağını belirterek, savaşın küresel etkiler doğurabileceği uyarısında bulunmuştu.
Avrupa Birliği de benzer şekilde çatışmaların sona erdirilmesi çağrısı yaparken, krizin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Trump’tan NATO’ya sert eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, NATO’daki Avrupalı müttefiklerini sert sözlerle eleştirdi. Trump, İran’a karşı savaşı destekleyen Avrupa ülkelerinin, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlama görevine katılmadığını söyledi.
Trump ayrıca, İran’ın artan güvenlik tehditleri nedeniyle boğazı fiilen kapattığını savundu. Savaşın sona ermesi için ise henüz erken olduğunu belirtti.

Netanyahu: Operasyonlar sürecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların devam edeceğini açıkladı. Netanyahu, hedeflerinin İran’ın askeri kapasitesini zayıflatmak ve rejimi istikrarsızlaştırmak olduğunu belirtti.
Netanyahu ayrıca, bu sürecin İran halkının harekete geçmesi için bir zemin oluşturacağını savundu.

Karşılıklı saldırılar büyüyor

28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında, yüzlerce füze rampası ve çok sayıda askeri tesisin hedef alındığı bildirildi.
İran ise buna karşılık olarak İsrail’e ve bazı Körfez ülkelerine binlerce füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Bölgedeki hava savunma sistemlerinin saldırıların büyük bölümünü engellediği ifade ediliyor.
