İran’dan Tel Aviv’e balistik füze saldırısı: Laricani için 'İntikam' operasyonu başladı
İran’dan Tel Aviv’e balistik füze saldırısı: Laricani için 'İntikam' operasyonu başladı
İran, Ali Laricani’nin öldürülmesinin ardından İsrail’e balistik füze saldırısı başlattı. Tel Aviv ve Kudüs’te sirenler çalarken, Tahran’da patlamalar meydana... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T11:04+0300
2026-03-18T11:04+0300
2026-03-18T11:04+0300
İran, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin öldürülmesinin ardından, İsrail’e yönelik geniş çaplı bir balistik füze saldırısı başlattı.İran Devrim Muhafızları, saldırının “intikam operasyonu” kapsamında gerçekleştirildiğini duyurarak, İsrail’in orta kesimlerinin hedef alındığını açıkladı.Füzelerin Tel Aviv ve Kudüs yönüne fırlatılmasıyla birlikte İsrail genelinde hava savunma sistemleri devreye girdi, birçok bölgede sirenler çaldı.Sirenler çaldı, füze parçaları için arama başlatıldıSaha kaynaklarına göre, İsrail’in güneyinde bir füzenin imha edildiği, bazı füzelerin ise ülke içine ulaştığı bildirildi. Tel Aviv’de düşen füze parçaları için arama-tarama çalışmaları başlatıldı.Bölgede alarm seviyesinin yükseltildiği ve sivil savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği ifade edildi.Tahran’da patlamalar: İsrail’den karşı hamleÇatışmalar eş zamanlı olarak İran topraklarına da sıçradı. Tahran’ın batısındaki Karaj kentinde üç ayrı patlama sesi duyuldu.İsrail ordusu, yaptığı açıklamada bir Devrim Muhafızları birimini hedef aldığını ve Tahran’da bir balistik füze sistemini imha ettiğini öne sürdü.Bu gelişme, çatışmanın iki ülke arasında doğrudan ve eş zamanlı saldırılarla yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdi.İran’dan küresel uyarı: “Savaş yayılabilir”İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, daha önce yaptığı açıklamada çatışmanın yalnızca bölgesel kalmayacağını belirterek, savaşın küresel etkiler doğurabileceği uyarısında bulunmuştu.Avrupa Birliği de benzer şekilde çatışmaların sona erdirilmesi çağrısı yaparken, krizin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.Trump’tan NATO’ya sert eleştiriABD Başkanı Donald Trump, NATO’daki Avrupalı müttefiklerini sert sözlerle eleştirdi. Trump, İran’a karşı savaşı destekleyen Avrupa ülkelerinin, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlama görevine katılmadığını söyledi.Trump ayrıca, İran’ın artan güvenlik tehditleri nedeniyle boğazı fiilen kapattığını savundu. Savaşın sona ermesi için ise henüz erken olduğunu belirtti.Netanyahu: Operasyonlar sürecekİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların devam edeceğini açıkladı. Netanyahu, hedeflerinin İran’ın askeri kapasitesini zayıflatmak ve rejimi istikrarsızlaştırmak olduğunu belirtti.Netanyahu ayrıca, bu sürecin İran halkının harekete geçmesi için bir zemin oluşturacağını savundu.Karşılıklı saldırılar büyüyor28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında, yüzlerce füze rampası ve çok sayıda askeri tesisin hedef alındığı bildirildi.İran ise buna karşılık olarak İsrail’e ve bazı Körfez ülkelerine binlerce füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Bölgedeki hava savunma sistemlerinin saldırıların büyük bölümünü engellediği ifade ediliyor.
i̇srail, ali laricani, ortadoğu, abbas arakçi, donald trump, i̇ran, tel aviv, saha, nato, haberler
i̇srail, ali laricani, ortadoğu, abbas arakçi, donald trump, i̇ran, tel aviv, saha, nato, haberler
İran’dan Tel Aviv’e balistik füze saldırısı: Laricani için 'İntikam' operasyonu başladı
İran, Ali Laricani’nin öldürülmesinin ardından İsrail’e balistik füze saldırısı başlattı. Tel Aviv ve Kudüs’te sirenler çalarken, Tahran’da patlamalar meydana geldi. Karşılıklı saldırılar sürerken ABD, Avrupa ve İsrail’den gelen açıklamalar, çatışmanın bölgesel sınırları aşarak küresel krize dönüşebileceğini gösteriyor.
İran, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin öldürülmesinin ardından, İsrail’e yönelik geniş çaplı bir balistik füze saldırısı başlattı.
İran Devrim Muhafızları
, saldırının “intikam operasyonu
” kapsamında gerçekleştirildiğini duyurarak, İsrail’in
orta kesimlerinin hedef alındığını açıkladı.
Füzelerin Tel Aviv ve Kudüs
yönüne fırlatılmasıyla birlikte İsrail genelinde hava savunma sistemleri devreye girdi
, birçok bölgede sirenler çaldı.
Sirenler çaldı, füze parçaları için arama başlatıldı
Saha
kaynaklarına göre, İsrail’in güneyinde bir füzenin imha edildiği, bazı füzelerin ise ülke içine ulaştığı bildirildi. Tel Aviv’de düşen füze parçaları
için arama-tarama çalışmaları başlatıldı.
Bölgede alarm seviyesinin yükseltildiği ve sivil savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği ifade edildi.
Tahran’da patlamalar: İsrail’den karşı hamle
Çatışmalar eş zamanlı olarak İran
topraklarına da sıçradı. Tahran’ın batısındaki Karaj kentinde
üç ayrı patlama sesi duyuldu.
İsrail ordusu
, yaptığı açıklamada bir Devrim Muhafızları birimini hedef aldığını
ve Tahran’da
bir balistik füze sistemini imha ettiğini
öne sürdü.
Bu gelişme, çatışmanın iki ülke arasında doğrudan ve eş zamanlı saldırılarla yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdi.
İran’dan küresel uyarı: “Savaş yayılabilir”
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
, daha önce yaptığı açıklamada çatışmanın yalnızca bölgesel kalmayacağını belirterek, savaşın küresel etkiler doğurabileceği
uyarısında bulunmuştu.
Avrupa Birliği de benzer şekilde çatışmaların sona erdirilmesi çağrısı yaparken, krizin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
Trump’tan NATO’ya sert eleştiri
ABD Başkanı Donald Trump
, NATO’daki Avrupalı müttefiklerini sert sözlerle eleştirdi. Trump, İran’a karşı savaşı destekleyen Avrupa ülkelerinin, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlama görevine katılmadığını
söyledi.
Trump ayrıca, İran’ın artan güvenlik tehditleri nedeniyle boğazı fiilen kapattığını savundu. Savaşın sona ermesi için ise henüz erken olduğunu belirtti.
Netanyahu: Operasyonlar sürecek
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların devam edeceğini açıkladı. Netanyahu, hedeflerinin İran’ın askeri kapasitesini zayıflatmak ve rejimi istikrarsızlaştırmak olduğunu belirtti.
Netanyahu ayrıca, bu sürecin İran halkının harekete geçmesi için bir zemin oluşturacağını savundu.
Karşılıklı saldırılar büyüyor
28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında, yüzlerce füze rampası ve çok sayıda askeri tesisin hedef alındığı bildirildi.
İran ise buna karşılık olarak İsrail’e ve bazı Körfez ülkelerine binlerce füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Bölgedeki hava savunma sistemlerinin saldırıların büyük bölümünü engellediği ifade ediliyor.