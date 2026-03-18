Ali Laricani kimdir, neden hedef alındı?

Sputnik Türkiye

İran, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldüğünü resmen doğruladı. İran siyasetinin en etkili ve tartışmalı... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T11:01+0300

İran yönetimi, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin bir İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini resmen açıkladı. Açıklama, bölgede artan İran-İsrail geriliminin yeni bir aşamaya geçtiği şeklinde yorumlandı.Laricani’nin ölümü, yalnızca İran iç siyaseti açısından değil, aynı zamanda Orta Doğu’daki güç dengeleri açısından da kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Ali Laricani kimdir? İran siyasetinin “gölge gücü”Ali Erdeşir Laricani, Haziran 1958’de doğdu. İran’ın güvenlik ve siyaset bürokrasisinde uzun yıllar boyunca etkili görevlerde bulunan Laricani, özellikle İran Devrim Muhafızları (IRGC) kökeniyle dikkat çekti.Kariyerine devlet kademelerinde başlayan Laricani:gibi görevlerde bulundu.Devlet medyasından güvenlik zirvesineLaricani, 1994 yılında İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) başkanlığına getirildi ve yaklaşık 10 yıl boyunca bu görevde kaldı.2004 yılında ise İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in güvenlik danışmanı olarak atandı. Bu görev, Laricani’nin İran’daki güç merkezleriyle doğrudan temas kurmasını sağlayan en kritik dönüm noktalarından biri oldu.Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve siyasi etkisiLaricani, 2005 yılında düzenlenen İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu ve oyların yaklaşık yüzde 5,94’ünü alarak altıncı sırada yer aldı.Ancak asıl etkisini seçim performansından ziyade, devlet içindeki stratejik pozisyonları ve karar alma süreçlerindeki rolüyle gösterdi. Bu nedenle İran siyasetinde sık sık “gölge rehber” olarak tanımlandı.Güvenlik mimarisinin kilit ismiSon olarak Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak görev yapan Laricani, İran’ın askeri stratejileri, dış politika kararları ve kriz yönetiminde belirleyici isimlerden biri olarak öne çıkıyordu.Aynı zamanda akademik yönüyle de bilinen Laricani, felsefe alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyordu.Liderlik tartışmalarında adı geçmiştiİran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ölümü sonrası, Laricani’nin adı potansiyel lider adayları arasında da anılmıştı. Bu süreçte ulusa hitap ederek ABD ve İsrail’e yönelik sert mesajlar vermesi, siyasi profilini daha da güçlendirmişti.Bölgesel dengeleri etkileyebilecek suikastLaricani’nin ölümü, özellikle İran-İsrail çatışması, ABD’nin bölgedeki varlığı ve Ortadoğu’daki güç dengeleri açısından yeni bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

