İran kadın futbol takımı eve dönmek için Türkiye sınırını geçti

Trump'ın da sığınma hakkı teklif ettiği ve Avustralya'ya sığınma başvurularını geri çeken İran kadın futbol takımının üyeleri, Iğdır'da Doğubayazıt'a ulaşmak... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T15:42+0300

İran kadın milli futbol takımının üyeleri, aralarında Avustralya’da yaptıkları sığınma başvurusunu geri çeken bazı oyuncularla ülkelerine dönmek üzere Türkiye sınırını geçti.Heyetten yedi kişi, geçen hafta Kadınlar Asya Kupası’ndaki açılış maçları öncesinde milli marşı söylemeyi reddettikleri için İran’da tepki çektikten sonra Avustralya’da sığınma talebinde bulunmuştu. Ancak kaptan Zahra Khanbari’nin de aralarında olduğu beş kişi daha sonra fikirlerini değiştirdi.Takım, dün akşam Umman’dan İstanbul’a geldi, ardından doğudaki Iğdır kentine uçtu ve buradan karayoluyla ülkelerine doğru yola çıktı.‘Vatanın evlatlarısınız, dönün’İran milli takımı eşofmanları giyen kadınlar, daha önce havalimanından çıkarak yaklaşık 100 kilometre güneydoğuda bulunan Gürbulak-Bazargan sınır kapısına doğru giderken görülmüştü.Oyuncular, Asya Kupası’nda mücadele ettikleri Avustralya’dan ayrıldıktan sonra Umman ve Kuala Lumpur üzerinden Türkiye’ye ulaştı.İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X platformunda yaptığı paylaşımda, oyuncuların ve teknik ekibin “vatanın evlatları olduğunu ve İran halkının onları kucakladığını” söyledi. Kalibaf, geri dönerek “İran’ın düşmanlarını hayal kırıklığına uğrattıklarını ve İran karşıtı unsurların aldatma ve gözdağına boyun eğmediklerini” ifade etti.Oyunculardan yalnızca ikisi Avustralya’da kaldı.Trump yaptığı paylaşımda, "Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın, büyük ihtimalle öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor. Sayın Başbakan, onlara iltica hakkı verin. Siz vermezseniz ABD onları kabul edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

