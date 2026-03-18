https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/hasarli-abd-ucak-gemisi-uss-gerald-r-fordda-tuvaletler-tikali-moraller-dusuk-onarim-icin-girit-1104341256.html
Hasarlı ABD uçak gemisi USS Gerald R Ford’da tuvaletler tıkalı, moraller düşük, onarım için Girit yolunda
Sputnik Türkiye
Uçak gemisi, daha önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırma operasyonuna katıldıktan sonra İran’a yönelik saldırılarda yer alıyordu.
dünya
uss gerard r. ford
abd
girit
i̇ran
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104340672_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ade984de1479f0205db12ddbc2e4dda8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104340672_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_03449b8458cf675dafaeb0fc15549c4b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Dünyanın en büyük uçak gemisini USS Gerald R Ford’da son sorun denizcilerin yaralanmasına, 100 yatağın yok olmasına neden olan bir yangın oldu. Kaynaklara göre bu uzun görev, mürettebatın moralini de ‘tüketmiş’ durumda.
Yaklaşık dokuz aydır denizde olan ve şu anda İran’a karşı savaşı desteklemek üzere Kızıldeniz’de konuşlu bulunan geminin, onarım için Girit’e doğru yola çıkacağı bildirildi.
Görev süresinin uzunluğu, gemideki denizcilerin morali ve savaş gemisinin hazırlık durumu hakkında soru işaretleri doğurdu.
Reuters’a kimliklerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, 13 milyar dolarlık geminin Girit’te ne kadar süre kalmasının beklendiğini söylemedi.
Yetkililerden biri, yangın geminin ana çamaşırhane bölümünde çıktığında yaklaşık 200 denizcinin dumana bağlı etkiler nedeniyle tedavi edildiğini belirtti. Yangının kontrol altına alınması en az 30 sürdü ve yaklaşık 100 yatak kapasitesini etkiledi.
Aynı yetkili, bir personelin yaralanmalar nedeniyle gemiden hava yoluyla tahliye edildiğini söyledi. ABD merkezli The New York Times, ABD ordusunun Merkez Komutanlığına atıfla iki denizcinin de duman dışında “hayati tehlike oluşturmayan yaralanmalar” nedeniyle tedavi gördüğünü yazdı. Yangın ilk çıktığında ABD ordusu, geminin tahrik sisteminde hasar olmadığını ve uçak gemisinin tamamen faal olduğunu açıklamıştı.
Tuvaletler tıkalı, uzun kuyruklar var
4 binden fazla denizcinin görev yaptığı geminin, denizdeyken tuvalet sistemiyle ilgili ciddi sorunlar yaşadığı da bildirildi. ABD medyası, tıkanan sistemler ve gemideki tuvaletler için oluşan uzun kuyruklardan söz etti.
ABD Sayıştayının 2020 tarihli bir raporunda, geminin tuvalet sisteminin “beklenmedik ve sık tıkanmalara” maruz kaldığı ve sistemi açmak için düzenli olarak asitle temizleme yapılması gerektiği, bunun da her seferinde 400 bin dolara mal olduğu belirtilmişti.
Donanma geçen ay yaptığı açıklamada tuvalet sorunlarına ilişkin haberleri kabul etti ancak gemi yönetimine atıfla “tıkanma olaylarının eğitimli hasar kontrol ve mühendislik personeli tarafından hızla giderildiğini ve kesintinin asgari düzeyde olduğunu” savundu.
Trump’a ‘pervasız’ eleştirisi
Senato İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Mark Warner, salı günü geminin uzayan görev süresini sert şekilde eleştirdi.
Warner açıklamasında, “Ford ve mürettebatı neredeyse bir yıl denizde kaldıktan sonra ‘sınırlara itilmiş’ durumda ve bunun bedelini Başkan Donald Trump’ın ‘pervasız’ askeri kararları nedeniyle ödüyorlar” dedi.
Ford’un bölgeden çekilmesi, ABD’nin bölgedeki güçlerinde önemli bir boşluk yaratacak. Gemide bulunan onlarca savaş uçağı İran’a yönelik saldırılarda görev aldı.
Ancak yangın hasarının boyutunu ilk haberleştiren The New York Times, bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde Ford’un muhtemelen başka bir uçak gemisi olan USS George HW Bush tarafından değiştirileceğini ve bu geminin Orta Doğu’ya konuşlanmaya hazırlandığını yazdı.
Ford, F-18 Super Hornet’lar dahil 75’ten fazla askeri uçak taşıyor ve hava trafiği ile seyrüseferi kontrol etmek için gelişmiş bir radar sistemi kullanıyor.