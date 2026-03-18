Fed kararı öncesi altın ve gümüşte düşüş: Son rakamlar ne?

Fed kararı öncesi altın ve gümüşte düşüş: Son rakamlar ne?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, Fed’in faiz kararı öncesinde gerilerken ons altın yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Orta Doğu’daki gerilimler ve... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T12:28+0300

2026-03-18T12:28+0300

2026-03-18T12:41+0300

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararını beklemesi ve Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerini değerlendirmesi nedeniyle çarşamba günü düşüş eğilimi gösterdi. Gümüş fiyatlarında da benzer şekilde gerileme yaşandı.Ons altın fiyatlarıOns altın gün içinde 4 bin 986 dolara kadar gerileyerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine yakın seyretti. Günün erken saatlerinde 5 bin 5 dolardan açılan ons altın, en yüksek 5 bin 15 doları gördükten sonra 4 bin 990 dolar civarında işlem gördü. Spot altın da yüzde 0,1 düşüşle 5.000,77 dolara gerilerken, ABD’de nisan vadeli altın kontratları yüzde 0,1 kayıpla 5.004,60 dolara indi.Gözler Fed kararındaPiyasaların odağında Fed’in faiz kararı bulunuyor. Fed’in üst üste ikinci toplantıda da faiz oranlarını değiştirmemesi beklenirken, yatırımcılar merkez bankasının yükselen enerji fiyatları ve zayıflayan iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerini yakından takip edecek.Ortadoğu'daki son gelişmelerEnerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskılarını artırması, altının güvenli liman talebini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Buna karşın yüksek faiz oranları, getiri sağlayan varlıkları daha cazip hale getirerek altının çekiciliğini sınırlayabiliyor.Güncel altın fiyatlarıTürkiye’de ise gram altın güne 7 bin 111 liradan başladı. Gün içinde 7 bin 87 lira ile 7 bin 130 lira aralığında hareket eden gram altın, sabah saatlerinde 7 bin 93 lira seviyesinde işlem gördü.Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle ons başına 79 dolara gerilerken, platin yüzde 0,3 kayıpla 2.118,70 dolara indi. Paladyum ise 1.601,63 dolar seviyesinde yatay seyretti. Altın fiyatları yıl başından bu yana ise yaklaşık yüzde 16 artış göstermiş durumda.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, ons altın, gram altın, merkez bankası, fed, abd