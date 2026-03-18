ABD'nin ulusal borcu 39 trilyon doları aştı

ABD'nin ulusal borcu 39 trilyon doları aştı

Sputnik Türkiye

Gayri resmi verilere göre, ABD'nin ulusal borcu 39 trilyon doları aşarak yeni tarihi seviyeye ulaştı. 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T12:24+0300

2026-03-18T12:24+0300

2026-03-18T12:24+0300

ABD’nin ulusal borcunu, bütçe açığını ve diğer ekonomik verileri (GSYİH, nüfus, altın/gümüş fiyatları) anlık olarak gösteren popüler bir çevrimiçi takip sitesi usdebtclock.org’a göre ABD'nin ulusal borcu yeni seviyeyi aştı ve artmaya devam ederek 39 trilyon 3 milyar dolara ulaştı.ABD Hazine Bakanlığı'nın sunduğu verilere göre, ABD'nin ulusal borcu 21 Ekim 2025 tarihinde, yani dört ay 25 gün önce, ilk kez 38 trilyon doları geçti.Bakanlık verilerine göre, 16 Mart itibarıyla bu rakam 38 trilyon 992 milyar dolara ulaştı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayında yaptığı açıklamada, ülkenin 38 trilyon doları aşan ulusal borcundan önceki Joe Biden yönetimini sorumlu tutmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ulusal borç, donald trump, joe biden