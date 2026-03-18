ABD'nin ulusal borcu 39 trilyon doları aştı
ABD'nin ulusal borcu 39 trilyon doları aştı
Gayri resmi verilere göre, ABD'nin ulusal borcu 39 trilyon doları aşarak yeni tarihi seviyeye ulaştı. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T12:24+0300
2026-03-18T12:24+0300
ABD’nin ulusal borcunu, bütçe açığını ve diğer ekonomik verileri (GSYİH, nüfus, altın/gümüş fiyatları) anlık olarak gösteren popüler bir çevrimiçi takip sitesi usdebtclock.org’a göre ABD'nin ulusal borcu yeni seviyeyi aştı ve artmaya devam ederek 39 trilyon 3 milyar dolara ulaştı.ABD Hazine Bakanlığı'nın sunduğu verilere göre, ABD'nin ulusal borcu 21 Ekim 2025 tarihinde, yani dört ay 25 gün önce, ilk kez 38 trilyon doları geçti.Bakanlık verilerine göre, 16 Mart itibarıyla bu rakam 38 trilyon 992 milyar dolara ulaştı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayında yaptığı açıklamada, ülkenin 38 trilyon doları aşan ulusal borcundan önceki Joe Biden yönetimini sorumlu tutmuştu.
abd, ulusal borç, donald trump, joe biden

ABD'nin ulusal borcu 39 trilyon doları aştı

12:24 18.03.2026
Gayri resmi verilere göre, ABD'nin ulusal borcu 39 trilyon doları aşarak yeni tarihi seviyeye ulaştı.
ABD’nin ulusal borcunu, bütçe açığını ve diğer ekonomik verileri (GSYİH, nüfus, altın/gümüş fiyatları) anlık olarak gösteren popüler bir çevrimiçi takip sitesi usdebtclock.org’a göre ABD'nin ulusal borcu yeni seviyeyi aştı ve artmaya devam ederek 39 trilyon 3 milyar dolara ulaştı.
ABD Hazine Bakanlığı'nın sunduğu verilere göre, ABD'nin ulusal borcu 21 Ekim 2025 tarihinde, yani dört ay 25 gün önce, ilk kez 38 trilyon doları geçti.
Bakanlık verilerine göre, 16 Mart itibarıyla bu rakam 38 trilyon 992 milyar dolara ulaştı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayında yaptığı açıklamada, ülkenin 38 trilyon doları aşan ulusal borcundan önceki Joe Biden yönetimini sorumlu tutmuştu.
