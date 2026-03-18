Epstein dosyaları tartışması sürüyor: ABD Adalet Bakanı Bondi'ye ifade çağrısı

ABD'de Jeffrey Epstein soruşturmasına ait belgelerin açıklanmasıyla ilgili tartışmalar derinleşirken, ABD Başsavcısı Pam Bondi, Kongre komitesine ifade vermeye... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T09:47+0300

ABD’de Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin yayımlanma süreci tartışma yarattı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Adalet Bakanlığı’nın dosyaları nasıl ele aldığına ilişkin soruları yanıtlamak üzere Temsilciler Meclisi komitesi tarafından resmen celp edildi.Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komitesi Başkanı James Comer tarafından gönderilen celp yazısında, Adalet Bakanlığı’nın Epstein soruşturması ve bağlantılı isimlerle ilgili süreçte “şeffaflık yasasına uyumuna dair ciddi soru işaretleri” bulunduğu ifade edildi. Komite, Bondi’nin 14 Nisan’da ifade vermesini talep ediyor.Söz konusu adım, geçen yıl kabul edilen ve Epstein’a ait tüm belgelerin eksiksiz şekilde açıklanmasını öngören düzenlemeye rağmen, bazı bilgilerin gizlendiği ve hatalı şekilde sansürlendiği iddialarının ardından geldi. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi milletvekilleri, bazı belgelerde mağdurların kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini, buna karşın suç işlediği iddia edilen bazı güçlü isimlerin kimliklerinin gizli tutulduğunu savunuyor.Komitede yapılan 4 Mart tarihli oylamada, Cumhuriyetçi vekillerden bazılarının da Demokratlara katılmasıyla Bondi’ye celp gönderilmesi kararı alınmıştı. Öte yandan Adalet Bakanlığı, celbi “gereksiz” olarak nitelendirdi. Bakanlık sözcüsü, milletvekillerinin sansürsüz belgelere erişim için davet edildiğini ve Bondi’nin Kongre üyeleriyle düzenli temas halinde olduğunu belirtti.Komitenin kıdemli Demokrat üyesi Robert Garcia ise Bondi’yi “Beyaz Saray’ın örtbas girişimine liderlik etmekle” suçladı. Garcia, Bakanlığın mağdurları riske atarken güçlü isimleri koruduğunu öne sürdü.Bondi’nin yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’ın da komite üyelerine kapalı oturumda brifing vermesi bekleniyor.

