Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/epstein-dosyalari-tartismasi-suruyor-abd-adalet-bakani-bondiye-ifade-cagrisi-1104336172.html
Epstein dosyaları tartışması sürüyor: ABD Adalet Bakanı Bondi'ye ifade çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD'de Jeffrey Epstein soruşturmasına ait belgelerin açıklanmasıyla ilgili tartışmalar derinleşirken, ABD Başsavcısı Pam Bondi, Kongre komitesine ifade vermeye... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103435786_0:14:857:496_1920x0_80_0_0_a2b089ec4b47abf052e2f38d747d4728.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103435786_91:0:768:508_1920x0_80_0_0_cedcd9ca1ded5925a3f22aa7fe437192.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
09:47 18.03.2026
© AP PhotoABD Adalet Bakanı Pam Bondi
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi
© AP Photo
Abone ol
ABD'de Jeffrey Epstein soruşturmasına ait belgelerin açıklanmasıyla ilgili tartışmalar derinleşirken, ABD Başsavcısı Pam Bondi, Kongre komitesine ifade vermeye çağrıldı. Demokrat ve Cumhuriyetçi vekiller, ABD Adalet Bakanlığı'nı 'eksik ve hatalı açıklama' ile suçladı.
ABD’de Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin yayımlanma süreci tartışma yarattı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Adalet Bakanlığı’nın dosyaları nasıl ele aldığına ilişkin soruları yanıtlamak üzere Temsilciler Meclisi komitesi tarafından resmen celp edildi.
Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komitesi Başkanı James Comer tarafından gönderilen celp yazısında, Adalet Bakanlığı’nın Epstein soruşturması ve bağlantılı isimlerle ilgili süreçte “şeffaflık yasasına uyumuna dair ciddi soru işaretleri” bulunduğu ifade edildi. Komite, Bondi’nin 14 Nisan’da ifade vermesini talep ediyor.
Söz konusu adım, geçen yıl kabul edilen ve Epstein’a ait tüm belgelerin eksiksiz şekilde açıklanmasını öngören düzenlemeye rağmen, bazı bilgilerin gizlendiği ve hatalı şekilde sansürlendiği iddialarının ardından geldi. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi milletvekilleri, bazı belgelerde mağdurların kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini, buna karşın suç işlediği iddia edilen bazı güçlü isimlerin kimliklerinin gizli tutulduğunu savunuyor.
Komitede yapılan 4 Mart tarihli oylamada, Cumhuriyetçi vekillerden bazılarının da Demokratlara katılmasıyla Bondi’ye celp gönderilmesi kararı alınmıştı.
Öte yandan Adalet Bakanlığı, celbi “gereksiz” olarak nitelendirdi. Bakanlık sözcüsü, milletvekillerinin sansürsüz belgelere erişim için davet edildiğini ve Bondi’nin Kongre üyeleriyle düzenli temas halinde olduğunu belirtti.
Komitenin kıdemli Demokrat üyesi Robert Garcia ise Bondi’yi “Beyaz Saray’ın örtbas girişimine liderlik etmekle” suçladı. Garcia, Bakanlığın mağdurları riske atarken güçlü isimleri koruduğunu öne sürdü.
Bondi’nin yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’ın da komite üyelerine kapalı oturumda brifing vermesi bekleniyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала