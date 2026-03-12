https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/epstein-sorusturmasinda-kritik-ifade-yillarca-parasini-yoneten-muhasebecisi-konustu-1104192904.html

Epstein soruşturmasında kritik ifade: Yıllarca parasını yöneten muhasebecisi konuştu

ABD’de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin soruşturması kapsamında, Jeffrey Epstein’ın uzun yıllar muhasebeciliğini yapan Richard Kahn yaklaşık 7 saat... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD’de, hüküm giymiş cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein’ın finansal faaliyetlerine yönelik ABD Kongresi soruşturması kapsamında önemli bir ifade alındı. Epstein’ın uzun yıllar muhasebeciliğini yapan ve aynı zamanda mirasının yöneticilerinden biri olan Richard Kahn, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyelerine yaklaşık yedi saat boyunca kapalı oturumda ifade verdi.Kahn, milletvekillerine verdiği ifadede Epstein ile ilişkisinin “kesinlikle profesyonel düzeyde” olduğunu, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik eylemlerinden habersiz olduğunu söyledi. Epstein'in serveti araştırılıyorKomite üyeleri, Epstein’ın servetini nasıl kazandığını, bu parayı nasıl harcadığını ve herhangi bir yasa dışı faaliyet için kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor. Kongre araştırmacıları, görüşme öncesinde aylar boyunca bankalara gönderilen celpler ve ABD Hazine Bakanlığı’na yapılan ziyaretlerle Epstein’ın mali kayıtlarını incelemişti.'Şüpheli finansal işlem görmedim'Muhasebe çalışmalarıyla ilgili konuşan Kahn, Epstein’ın hesaplarında istismar ya da insan ticaretiyle bağlantılı olabilecek herhangi bir finansal işlem görmediğini savundu.Kahn ayrıca Epstein’ın şirketlerinin kurulmasına yardım ettiği ya da bu şirketlerin suç faaliyetlerini gizlemek için oluşturulduğu yönündeki iddiaları da reddetti.Epstein’ın yatırım ilişkileri gündeme geldiKomite üyelerinden Demokrat Temsilci Suhas Subramanyam, Kahn’ın ifadesinde bir yabancı devlet lideriyle finansal işlem olduğuna dair bilgiler verdiğini söyledi ancak ayrıntı paylaşmadı.Kahn’ın ifadesinde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suçlamalarda bulunan bir kişinin Epstein’ın mirasından uzlaşma ödemesi aldığı da dile getirildi. Komite Başkanı James Comer ise gazetecilere yaptığı açıklamada Kahn’ın ifadesinde Trump veya ailesine yapılan herhangi bir ödeme görmediğini söyledi. Trump, Epstein ile bağlantılı herhangi bir suçu sürekli olarak reddediyor.Epstein’a en çok ödeme yapan isimlerComer’a göre Kahn, Epstein’a en fazla para ödeyen beş müşterinin Les Wexner, Glenn Dubin, Steven Sinofsky, Rothschild ailesi ve Leon Black olduğunu söyledi.Komite daha önce Wexner’ın ifadesini alırken, Leon Black’in de 13 Mayıs’ta gönüllü olarak ifade vermesi istendi. Kahn ayrıca Epstein’ın parasını vergi danışmanlığı ve finansal planlama faaliyetlerinden kazandığına inandığını söyledi.44 bin finansal belge incelendiKomite yetkililerine göre soruşturma kapsamında JPMorgan ve Deutsche Bank’tan alınan kayıtlar dahil yaklaşık 44 bin finansal belge incelendi.Epstein ile bağlantılı en az 64 vakıf ve şirket bulunduğu ve bu kuruluşlar arasında her gün büyük miktarda para transferi yapıldığı belirtildi. Bu işlemler arasında kadınlara yapılan ödemeler, üniversite harçları ve amacı bilinmeyen yüksek miktarlı nakit çekimleri de yer alıyor.Mahkeme kayıtlarına göre JPMorgan Chase, Epstein’ın ölümünden bir ay sonra ABD yetkililerine 2003–2019 yılları arasında 'şüpheli' olarak değerlendirilen 1 milyar dolardan fazla işlem bildirdi.İfade tartışma yarattı: 'Gerçekçi değil'Ancak bazı komite üyeleri Kahn’ın ifadelerinin inandırıcı olmadığını savundu.Demokrat Temsilci James Walkinshaw, Epstein’ın yıllarca parasını yöneten Kahn’ın suçlardan habersiz olduğuna inanmadığını söyledi.Walkinshaw, “Jeffrey Epstein’ın insan ticareti ağı Richard Kahn olmadan mümkün olmazdı. Yıllarca finanslarını yönetti, ödemelere yetki verdi. Bugün ise çok sayıda e-posta, mesaj ve faaliyet hakkında hatırlamadığını söyledi” dedi.

