Dün gözaltına alınmıştı: Testo Taylan için tutuklama istemi
YouTube'da paylaşılan bir video nedeniyle gözaltına alınan Testo Taylan rumuzlu Taylan Özgüç Danyıldız'ın tutuklanması istendi. Aynı soruşturmada dün iki kişi... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T13:33+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/sosyal-deneye-sorusturma-testo-taylan-dahil-3-kisi-gozaltina-alindi-1104311557.html
YouTube'da paylaşılan bir video nedeniyle gözaltına alınan Testo Taylan rumuzlu Taylan Özgüç Danyıldız'ın tutuklanması istendi. Aynı soruşturmada dün iki kişi tutuklanmıştı.
Sosyal medyada paylaşılan ve kadınlara yönelik aşağılayıcı, müstehcen içerikler barındırdığı değerlendirilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı. Açıklama, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan çalışmada, "@testotaylan" rumuzlu hesapta yayımlanan "SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ" başlıklı video ile "@SosyalMuhendisAkademi", "@Sosyalmuhendisk" ve "@sosyalmuhendisakademi" hesaplarından paylaşılan içeriklerin incelendiği belirtildi. Bu içeriklerde, "sosyal deney" veya "eğlence" görüntüsü altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikte davranışlara yer verildiği ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin toplumda sıradan ve kabul edilebilir gibi sunulduğu, bu durumun kadınlara yönelik tacizin normalleşmesine yol açabilecek bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı kaydedildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Y.H. ve U.U. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen iki şüpheli "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "müstehcenlik" suçlarından tutuklandı.
Danyıldız ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli Danyıldız, daha sonra halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.