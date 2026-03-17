Sosyal deneye soruşturma: Testo Taylan dahil 3 kişi gözaltına alındı
© FotoğrafTesto Taylan
© Fotoğraf
Abone ol
Sosyal medyada 'sosyal deney' adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaşan hesaplara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, sanal medya ünlüsü 'Testo Taylan' adıyla bilinen T.Ö.D. Kocaeli'nde, Y.H. ve U.U. ise İstanbul'da gözaltına alındı.
Testo Taylan rumuzlu sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ve “Müstehcenlik” suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Testo Taylan neden gözaltında?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Danyıldız hakkında “SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ” başlıklı video paylaşımına ilişkin olarak “sosyal deney” veya “eğlence” görüntüsü altında, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiği, bu davranışların toplum nezdinde sıradan ve kabul edilebilir eylemler gibi sunulduğu, bu suretle kadınların aşağılanması ve kadınlara yönelik taciz eylemlerinin normalleştirilmesine elverişli bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı ve bazı içeriklerde müstehcen nitelik taşıyan görüntü ve davranışlara yer verilmek suretiyle genel ahlakın zedeleyebileceği paylaşımların bulunulması" nedeniyle “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ve “Müstehcenlik” suçları kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada Başsavcılık, soruşturma kapsamında Y.H ve U.U.'nun İstanbul'da, Testo Taylan'ın ise Kocaeli'nde gözaltına alındığını açıkladı.
Başsavcılığın ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, @testotaylan rumuzlu sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan “SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ” başlıklı video ile @SosyalMuhendisAkademi, @Sosyalmuhendisk ve @sosyalmuhendisakademi rumuzlu hesaplar üzerinden paylaşılan içeriklere ilişkin olarak yapılan incelemelerde; söz konusu paylaşımlarda “sosyal deney” veya “eğlence” görüntüsü altında, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiği, bu davranışların toplum nezdinde sıradan ve kabul edilebilir eylemler gibi sunulduğu, bu suretle kadınların aşağılanması ve kadınlara yönelik taciz eylemlerinin normalleştirilmesine elverişli bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı, bununla birlikte bazı içeriklerde müstehcen nitelik taşıyan görüntü ve davranışlara yer verilmek suretiyle genel ahlakı zedeleyebilecek paylaşımların bulunduğu ve bu içeriklerin sosyal medya platformları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı tespit edilmiştir
Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ve 226. maddesinde düzenlenen “Müstehcenlik” suçları kapsamında soruşturma başlatılarak tespit edilen ve haklarında gözaltı talimatı verilen 2 şüpheli Y.H ve U.U İstanbul ilinde, ilgili içeriğin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak şekilde kendi sosyal medya hesabından yayınlayan T.Ö.D ise Kocaeli ilinde gözaltına alınmıştır.İstanbul İlindeki adreslere ilişkin verilen arama kararı üzerine şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılarak dijital materyallere el konulmuş olup, soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız; insan onurunu, toplumsal barışı ve kamu düzenini zedeleyebilecek nitelikteki bu tür eylemler karşısında mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde gerekli tüm adli işlemleri kararlılıkla ve titizlikle yürütmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."