DMM, 'savaşa hazırlık' iddialarına yanıt verdi
DMM, 'savaşa hazırlık' iddialarına yanıt verdi
DMM, bakanlıklara yapılan atamaların 'savaşa hazırlık' yönünde olduğu iddialarını yalanladı. 07.03.2026, Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarının 'savaşa hazırlık' için yapıldığı iddialarını yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada, "Söz konusu atamalar, iddia edildiği gibi herhangi bir savaş hazırlığına işaret etmemekte; afet, acil durum ve sivil savunma alanlarında kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlayan önceden planlanan kurumsal bir düzenlemenin uygulanmasından ibarettir" ifadeleri kullanıldı. İddialar gerçeği yansıtmamaktadırDMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında, bakanlıklara yapılan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarının, bölgesel gelişmeler gerekçe gösterilerek bir savaşa hazırlık olduğu yönünde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlıkların merkez teşkilatlarında ihdas edilen ve atamaları gerçekleştirilen bu kadrolar, 16 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile afet ve acil durumlara hazırlık, sivil savunma faaliyetleri ile seferberlik hâllerine ilişkin süreçlerde kamu kurumları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu düzenleme, kamu yönetiminde kriz yönetimi kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal yapılanmanın bir parçasıdır. Savaş hazırlığına işaret etmemekteDolayısıyla söz konusu atamalar, iddia edildiği gibi herhangi bir savaş hazırlığına işaret etmemekte; afet, acil durum ve sivil savunma alanlarında kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlayan önceden planlanan kurumsal bir düzenlemenin uygulanmasından ibarettir. Kamuoyunun, korku ve panik oluşturmayı amaçlayan manipülatif ve gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.
DMM, 'savaşa hazırlık' iddialarına yanıt verdi

14:45 07.03.2026 (güncellendi: 15:51 07.03.2026)
DMM, bakanlıklara yapılan atamaların 'savaşa hazırlık' yönünde olduğu iddialarını yalanladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarının 'savaşa hazırlık' için yapıldığı iddialarını yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada, "Söz konusu atamalar, iddia edildiği gibi herhangi bir savaş hazırlığına işaret etmemekte; afet, acil durum ve sivil savunma alanlarında kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlayan önceden planlanan kurumsal bir düzenlemenin uygulanmasından ibarettir" ifadeleri kullanıldı.

İddialar gerçeği yansıtmamaktadır

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında, bakanlıklara yapılan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarının, bölgesel gelişmeler gerekçe gösterilerek bir savaşa hazırlık olduğu yönünde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Bakanlıkların merkez teşkilatlarında ihdas edilen ve atamaları gerçekleştirilen bu kadrolar, 16 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile afet ve acil durumlara hazırlık, sivil savunma faaliyetleri ile seferberlik hâllerine ilişkin süreçlerde kamu kurumları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu düzenleme, kamu yönetiminde kriz yönetimi kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal yapılanmanın bir parçasıdır.

Savaş hazırlığına işaret etmemekte

Dolayısıyla söz konusu atamalar, iddia edildiği gibi herhangi bir savaş hazırlığına işaret etmemekte; afet, acil durum ve sivil savunma alanlarında kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlayan önceden planlanan kurumsal bir düzenlemenin uygulanmasından ibarettir. Kamuoyunun, korku ve panik oluşturmayı amaçlayan manipülatif ve gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
TÜRKİYE
DMM, 'Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağı' iddiasına yanıt verdi
4 Mart, 12:18
