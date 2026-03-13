https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/dmm-thynin-kamu-butcesinden-yararlandigi-iddialarini-yalanladi-1104218445.html

DMM 'THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı' iddialarını yalanladı

DMM 'THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı' iddialarını yalanladı

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, THY'nin devlet bütçesinden kaynak aldığı yönünde iddiaların dezenformasyon içerdiğini duyurdu. 13.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-13T00:39+0300

2026-03-13T00:39+0300

2026-03-13T00:40+0300

türki̇ye

türk hava yolları (thy)

dezenformasyonla mücadele merkezi

thy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086059853_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_96f5a00ce1d4f7f03bcb92f5b2a327b4.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarında Türk Hava Yolları'na (THY) ilişkin iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, THY'nin devlet bütçesinden kaynak almadığı, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturduğu belirtildi.THY'nin Borsa İstanbul'da işlem gören ve bağımsız denetime tabi olan halka açık bir şirket olduğu vurgulanan açıklamada kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmadığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/kullanilmayan-ibanlarla-ilgili-uzmanindan-kritik-uyari-bu-hatayi-sakin-yapmayin-1104204529.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk hava yolları (thy), dezenformasyonla mücadele merkezi, thy