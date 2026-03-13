https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/dmm-thynin-kamu-butcesinden-yararlandigi-iddialarini-yalanladi-1104218445.html
DMM 'THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı' iddialarını yalanladı
DMM 'THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı' iddialarını yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, THY'nin devlet bütçesinden kaynak aldığı yönünde iddiaların dezenformasyon içerdiğini duyurdu. 13.03.2026
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarında Türk Hava Yolları'na (THY) ilişkin iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, THY'nin devlet bütçesinden kaynak almadığı, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturduğu belirtildi.THY'nin Borsa İstanbul'da işlem gören ve bağımsız denetime tabi olan halka açık bir şirket olduğu vurgulanan açıklamada kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmadığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarında Türk Hava Yolları'na (THY) ilişkin iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, THY'nin devlet bütçesinden kaynak almadığı, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturduğu belirtildi.
THY'nin Borsa İstanbul'da işlem gören ve bağımsız denetime tabi olan halka açık bir şirket olduğu vurgulanan açıklamada kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmadığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Buna rağmen, THY'yi kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösteren ve birbiriyle ilgisiz kalemleri yan yana getirerek Türkiye'nin en güçlü uluslararası markalarından biri olan THY'yi hedef alan söylem ve paylaşımlar dezenformasyondur. Kamuoyunun bu tarz içerik, söylem ve paylaşımlara itibar etmemesi rica olunur.