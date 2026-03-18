Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad'da diplomatik temaslarda bulunuyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad'da diplomatik temaslarda bulunuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İran, Azerbaycan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T22:26+0300
2026-03-18T22:26+0300
2026-03-18T23:18+0300
türki̇ye
türkiye
riyad
suudi arabistan
ceyhun bayramov
hakan fidan
azerbeycan
i̇ran
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad’da bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği toplantılar kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.Bakan Fidan, toplantı çerçevesinde Ceyhun Bayramov'la bir araya gelerek Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı. Ardından, Muhammad Ishaq Dar'la bir araya gelen Fidan, Türkiye-Pakistan iş birliği ve bölgesel güvenlik konularını görüştü.Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yle yaptığı telefon görüşmesinde ise bölgedeki savaşın gidişatını ele aldı.Görüşme sonrası Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle bir araya gelerek bölgesel konuları ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.
türki̇ye
riyad
suudi arabistan
i̇ran
türkiye, riyad, suudi arabistan, ceyhun bayramov, hakan fidan, azerbeycan, i̇ran
türkiye, riyad, suudi arabistan, ceyhun bayramov, hakan fidan, azerbeycan, i̇ran
Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad'da diplomatik temaslarda bulunuyor
22:26 18.03.2026 (güncellendi: 23:18 18.03.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da İran, Azerbaycan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad’da bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği toplantılar kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, toplantı çerçevesinde Ceyhun Bayramov'la bir araya gelerek Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı. Ardından, Muhammad Ishaq Dar'la bir araya gelen Fidan, Türkiye-Pakistan iş birliği ve bölgesel güvenlik konularını görüştü.
Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yle yaptığı telefon görüşmesinde ise bölgedeki savaşın gidişatını ele aldı.
Görüşme sonrası Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle bir araya gelerek bölgesel konuları ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.