https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/disisleri-bakani-fidan-riyadda-diplomatik-temaslarda-bulunuyor-1104356743.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad'da diplomatik temaslarda bulunuyor

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da İran, Azerbaycan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü. 18.03.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104356569_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_8ee29ead3995769a3041684ff460fd50.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad’da bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği toplantılar kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.Bakan Fidan, toplantı çerçevesinde Ceyhun Bayramov'la bir araya gelerek Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı. Ardından, Muhammad Ishaq Dar'la bir araya gelen Fidan, Türkiye-Pakistan iş birliği ve bölgesel güvenlik konularını görüştü.Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yle yaptığı telefon görüşmesinde ise bölgedeki savaşın gidişatını ele aldı.Görüşme sonrası Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle bir araya gelerek bölgesel konuları ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

