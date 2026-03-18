https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/suudi-arabistanda-hilal-gorulmedi-bayram-tarihi-aciklandi-1104355776.html

Suudi Arabistan’da hilal görülmedi: Bayram tarihi açıklandı

Sputnik Türkiye

Suudi yetkililer, Ramazan ayının sona erdiğini belirleyen Şevval hilalinin görülmediğini resmen duyurdu. Bu nedenle Ramazan ayı 30 güne tamamlanacak ve Ramazan... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T21:23+0300

dünya

ortadoğu

suudi arabistan

bayram

bayram tatili

bayram namazı

ramazan

ramazan bayramı

ramazan ayı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/10/1093714261_0:26:789:470_1920x0_80_0_0_328a37e14c5620a783a4fcbe6935fe8e.png

Suudi Arabistan yetkilileri, Ramazan ayının sona erdiğini simgeleyen Şevval hilalinin ülke genelinde yapılan gözlemler sonucunda tespit edilemediğini resmen duyurdu. Bu açıklamayla birlikte Ramazan ayının 30 güne tamamlanacağı kesinleşti. Böylece Suudi Arabistan’da Ramazan Bayramı’nın Türkiye'yle aynı tarihte cuma günü başlayacağı bildirildi.Yetkililer, perşembe gününün Ramazan’ın son günü olacağını ve Müslümanların bu gün de oruç tutmaya devam edeceğini açıkladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

