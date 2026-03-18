Suudi Arabistan’da hilal görülmedi: Bayram tarihi açıklandı
Suudi yetkililer, Ramazan ayının sona erdiğini belirleyen Şevval hilalinin görülmediğini resmen duyurdu. Bu nedenle Ramazan ayı 30 güne tamamlanacak ve Ramazan... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T21:23+0300
Suudi yetkililer, Ramazan ayının sona erdiğini belirleyen Şevval hilalinin görülmediğini resmen duyurdu. Bu nedenle Ramazan ayı 30 güne tamamlanacak ve Ramazan Bayramı Suudi Arabistan genelinde cuma günü kutlanacak.
Suudi Arabistan yetkilileri, Ramazan ayının sona erdiğini simgeleyen Şevval hilalinin ülke genelinde yapılan gözlemler sonucunda tespit edilemediğini resmen duyurdu.
Bu açıklamayla birlikte Ramazan ayının 30 güne tamamlanacağı kesinleşti. Böylece Suudi Arabistan’da Ramazan Bayramı’nın Türkiye'yle aynı tarihte cuma günü başlayacağı bildirildi.
Yetkililer, perşembe gününün Ramazan’ın son günü olacağını ve Müslümanların bu gün de oruç tutmaya devam edeceğini açıkladı.