Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı: Ecdadımızın bize bıraktığı bu kutlu mirastan güç alıyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 'Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen...

2026-03-18T09:40+0300

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 111'nci yıl dönümüne özel bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale’de sergilenen kahramanlık, milletimizin kardeşliğinin, dayanışmasının ve ortak kaderinin en güçlü sembollerinden biridir. Bizler de bugün aynı ruh ve kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken, ecdadımızın bize bıraktığı bu kutlu mirastan güç alıyoruz" ifadelerini kullandı. Mazlum milletlerin de kaderini değiştirmiştir18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü için bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Milletimizin en şanlı destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor, Çanakkale’yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum.Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil; inancın, fedakârlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır. Çanakkale’de iman dolu göğüslerin verdiği mücadele, milletimizin hürriyetinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin göstergesi ve tarihî bir dönüm noktası olmuştur.Anadolu’nun dört bir yanından gelerek vatan toprağını savunmak için cepheye koşan kahramanlarımız; kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletçe tek yürek olmuş, vatan toprağını canları pahasına savunmuştur. Ecdadımızın ortaya koyduğu bu büyük direniş, yalnızca vatanımızın değil, dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum milletlerin de kaderini değiştirmiştir.Her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektirÇanakkale’de sergilenen kahramanlık, milletimizin kardeşliğinin, dayanışmasının ve ortak kaderinin en güçlü sembollerinden biridir. Bizler de bugün aynı ruh ve kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken, ecdadımızın bize bıraktığı bu kutlu mirastan güç alıyoruz.Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı, daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

