MHP lideri Bahçeli: Çanakkale emsalsiz bir haysiyet müdafaasıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bahçeli, Çanakkale Zaferi'ni... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T00:56+0300

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.MHP lideri Bahçeli, ''Çanakkale; çelikleşmiş düşman kuvvetlerine karşı iman, irade ve iffetle doğrulmuş Türk milletinin, istiklal ve istikbali namına sergilediği emsalsiz bir haysiyet müdafaasıdır'' dedi.Bahçeli, ''Vatanı çiğnemek, milleti dize getirmek, tarihi ters yüz etmek hevesiyle hücuma kalkışan müstevli kuvvetler; karşılarında korkuyu yenmiş bir basireti, kefeni çoktan giymiş bir kahramanlığı, kökeni, mezhebi, meşrebi, yöresi ne olursa olsun aynı bayrak altında kenetlenmiş bir millet vakarını bulmuşlardır'' açıklamasında bulundu.Bahçeli, ''18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, millet ve mukaddesat uğruna toprağa düşen kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran hislerimle yad ediyor; aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum'' diyerek paylaşımını tamamladı.

