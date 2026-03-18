Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Yürüyüşünüz duygularınızı ele veriyor

Bilim insanları, insanların yürüyüş şeklinin duygusal durumlarını ortaya koyabileceğini belirledi. Araştırmaya göre kol ve bacakların sallanma biçimi, öfke...

2026-03-18T10:28+0300

İnsanların yalnızca yüz ifadeleri değil, yürüyüş biçimleri de duygusal durumlarına dair önemli ipuçları veriyor. Japonya’nın Kyoto kentindeki Advanced Telecommunications Research Institute International araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, özellikle kol ve bacak hareketlerinin insanların ruh halini anlamada belirleyici olduğunu ortaya koydu.Araştırmanın baş yazarı Mina Wakabayashi, yürüyüşün insanlarda en doğal ve sık tekrar edilen hareketlerden biri olduğunu belirterek, “Duygusal durumdaki değişimler yürüyüş biçimine doğal olarak yansıyabilir” dedi.Çalışmada, gönüllülerden farklı duygular (öfke, mutluluk, korku ve üzüntü) uyandıran anılarını düşünerek yürümeleri istendi. Katılımcıların hareketleri, yüz ifadeleri gibi diğer ipuçları gizlenerek yalnızca “nokta ışık” tekniğiyle kaydedildi. Böylece izleyicilerin yalnızca yürüyüşten yola çıkarak duyguları tahmin etmesi sağlandı.Yürüyüşünüz duygularınızı ele veriyorElde edilen sonuçlara göre, daha geniş kol ve bacak sallanması “öfke” ile ilişkilendirilirken, daha sınırlı hareketler “korku” ve “üzüntü” olarak algılandı. Araştırmacılar, bu hareketlerin bilinçli olarak artırılıp azaltılmasıyla duyguların daha net şekilde anlaşılabildiğini de belirledi.Bulgular Royal Society Open Science dergisinde yayımlandı.Araştırmacılara göre bu tür veriler, gelecekte farklı alanlarda kullanılabilir. Örneğin, güvenlik kameralarında riskli durumların tespit edilmesi ya da giyilebilir teknolojiler aracılığıyla bireylerin ruh halinin izlenmesi mümkün olabilir.Teksas Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan ayrı bir çalışmada ise makine öğrenimi algoritmalarının yürüyüşten duyguları tahmin edebildiği, ancak doğruluk oranının henüz sınırlı olduğu belirtildi.

