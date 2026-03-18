https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/bilim-insanlarindan-dikkat-ceken-arastirma-yuruyusunuz-duygularinizi-ele-veriyor-1104337009.html
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Yürüyüşünüz duygularınızı ele veriyor
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Yürüyüşünüz duygularınızı ele veriyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, insanların yürüyüş şeklinin duygusal durumlarını ortaya koyabileceğini belirledi. Araştırmaya göre kol ve bacakların sallanma biçimi, öfke... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T10:28+0300
2026-03-18T10:28+0300
2026-03-18T10:28+0300
yaşam
bilim
japonya
araştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/01/1067662004_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5f709ad2343cb7c78e9c0c32edcf41a8.jpg
İnsanların yalnızca yüz ifadeleri değil, yürüyüş biçimleri de duygusal durumlarına dair önemli ipuçları veriyor. Japonya’nın Kyoto kentindeki Advanced Telecommunications Research Institute International araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, özellikle kol ve bacak hareketlerinin insanların ruh halini anlamada belirleyici olduğunu ortaya koydu.Araştırmanın baş yazarı Mina Wakabayashi, yürüyüşün insanlarda en doğal ve sık tekrar edilen hareketlerden biri olduğunu belirterek, “Duygusal durumdaki değişimler yürüyüş biçimine doğal olarak yansıyabilir” dedi.Çalışmada, gönüllülerden farklı duygular (öfke, mutluluk, korku ve üzüntü) uyandıran anılarını düşünerek yürümeleri istendi. Katılımcıların hareketleri, yüz ifadeleri gibi diğer ipuçları gizlenerek yalnızca “nokta ışık” tekniğiyle kaydedildi. Böylece izleyicilerin yalnızca yürüyüşten yola çıkarak duyguları tahmin etmesi sağlandı.Yürüyüşünüz duygularınızı ele veriyorElde edilen sonuçlara göre, daha geniş kol ve bacak sallanması “öfke” ile ilişkilendirilirken, daha sınırlı hareketler “korku” ve “üzüntü” olarak algılandı. Araştırmacılar, bu hareketlerin bilinçli olarak artırılıp azaltılmasıyla duyguların daha net şekilde anlaşılabildiğini de belirledi.Bulgular Royal Society Open Science dergisinde yayımlandı.Araştırmacılara göre bu tür veriler, gelecekte farklı alanlarda kullanılabilir. Örneğin, güvenlik kameralarında riskli durumların tespit edilmesi ya da giyilebilir teknolojiler aracılığıyla bireylerin ruh halinin izlenmesi mümkün olabilir.Teksas Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan ayrı bir çalışmada ise makine öğrenimi algoritmalarının yürüyüşten duyguları tahmin edebildiği, ancak doğruluk oranının henüz sınırlı olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/seda-sayan-ile-omur-gedik-arasinda-kedi-polemigi-gundem-oldu-1104331728.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/01/1067662004_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d63bfc031967b8eb270e72d165a3223d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bilim, japonya, araştırma
bilim, japonya, araştırma
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Yürüyüşünüz duygularınızı ele veriyor
Bilim insanları, insanların yürüyüş şeklinin duygusal durumlarını ortaya koyabileceğini belirledi. Araştırmaya göre kol ve bacakların sallanma biçimi, öfke, korku ve üzüntü gibi duyguların anlaşılmasında önemli bir rol oynuyor.
İnsanların yalnızca yüz ifadeleri değil, yürüyüş biçimleri de duygusal durumlarına dair önemli ipuçları veriyor. Japonya’nın Kyoto kentindeki Advanced Telecommunications Research Institute International araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, özellikle kol ve bacak hareketlerinin insanların ruh halini anlamada belirleyici olduğunu ortaya koydu.
Araştırmanın baş yazarı Mina Wakabayashi, yürüyüşün insanlarda en doğal ve sık tekrar edilen hareketlerden biri olduğunu belirterek, “Duygusal durumdaki değişimler yürüyüş biçimine doğal olarak yansıyabilir” dedi.
Çalışmada, gönüllülerden farklı duygular (öfke, mutluluk, korku ve üzüntü) uyandıran anılarını düşünerek yürümeleri istendi. Katılımcıların hareketleri, yüz ifadeleri gibi diğer ipuçları gizlenerek yalnızca “nokta ışık” tekniğiyle kaydedildi. Böylece izleyicilerin yalnızca yürüyüşten yola çıkarak duyguları tahmin etmesi sağlandı.
Yürüyüşünüz duygularınızı ele veriyor
Elde edilen sonuçlara göre, daha geniş kol ve bacak sallanması “öfke” ile ilişkilendirilirken, daha sınırlı hareketler “korku” ve “üzüntü” olarak algılandı. Araştırmacılar, bu hareketlerin bilinçli olarak artırılıp azaltılmasıyla duyguların daha net şekilde anlaşılabildiğini de belirledi.
Bulgular Royal Society Open Science dergisinde yayımlandı.
Araştırmacılara göre bu tür veriler, gelecekte farklı alanlarda kullanılabilir. Örneğin, güvenlik kameralarında riskli durumların tespit edilmesi ya da giyilebilir teknolojiler aracılığıyla bireylerin ruh halinin izlenmesi mümkün olabilir.
Teksas Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan ayrı bir çalışmada ise makine öğrenimi algoritmalarının yürüyüşten duyguları tahmin edebildiği, ancak doğruluk oranının henüz sınırlı olduğu belirtildi.