Beklenen haber geldi: Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi?
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri Ramazan Bayramı dolayısıyla ücretsiz olacak. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T08:48+0300
Ramazan Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Yine Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve İstanbul Havalimanı metro hatları ile tüm belediyelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz hizmet verecek. Hangi yollar ve köprüler ücretsiz?Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı tatili süresince otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına karar verildi.Karar kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler 19 Mart Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart Pazar gece yarısına kadar ücretsiz sağlanacak.Raylı sistemler de ücretsiz mi?Şehir içi ulaşımda ise ücretsiz seyahat dönemi 20 Mart Cuma günü başlayacak.Bu kapsamda vatandaşlar Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve İstanbul Havalimanı metro hatları ile tüm belediyelere ait toplu taşıma hizmetlerinden 22 Mart Pazar günü sonuna kadar bedelsiz yararlanılabilecek. Bayram süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen bu düzenleme, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.Ancak yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeler bu uygulamanın dışında tutulacak.
08:02 18.03.2026 (güncellendi: 08:48 18.03.2026)
