İstanbul'da bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?
İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇ett, ramazan bayramı, ücretsiz ulaşım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 20-22 Mart tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatilinde İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Ücretsiz ulaşımdan kimler yararlanacak?
Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin ücretsiz ulaşımdan faydalanabileceği belirtilirken, 20-22 Mart tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatili boyunca tüm otobüs – metrobüs, nostaljik tramvay, tarihi tünel ve Adalar ilçesindeki elektrikli araç seferleri ücretsiz hizmet verecek.
İETT, Ramazan Bayramı’nda tüm otobüs – metrobüs, nostaljik tramvay, tarihi tünel ve Adalar ilçesindeki elektrikli araç seferlerinde tam kapasite ile hizmet verecek.