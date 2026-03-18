https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/bakanliktan-hizli-ihbar-duyurusu-guvenilir-gida-mobil-uygulamasi-devreye-girdi-1104335611.html
Bakanlık'tan 'hızlı ihbar' duyurusu: Güvenilir gıda mobil uygulaması devreye girdi
Bakanlık'tan 'hızlı ihbar' duyurusu: Güvenilir gıda mobil uygulaması devreye girdi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Güvenilir Gıda' mobil uygulamasını devreye aldığını duyurdu. Artık tüketici gıda denetimlerine doğrudan katılabilecek. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T09:15+0300
2026-03-18T09:15+0300
2026-03-18T09:15+0300
türki̇ye
i̇brahim yumaklı
tarım ve orman bakanlığı
denetim
gıda
güvenilir gıda mobil uygulaması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100682050_0:313:1024:889_1920x0_80_0_0_feab517b2e817bb51ba0ea0b0255fb70.png
Tüketicilerin gıda denetimine doğrudan katılabilmesini sağlayan Güvenilir Gıda mobil uygulaması devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı “Bir markette veya restoranda uygunsuzluk mu gördünüz? Hemen uygulamayı açın, fotoğraflayın ve ‘Çek-Gönder’ kolaylığıyla doğrudan bize iletin. Karmaşık formlarla vakit kaybetmeden, denetim sürecini bizzat siz başlatın” açıklamasını yaptı. Fotoğrafını çekin sisteme gönderinTürkiye Gazetesi'nin haberini göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Güvenilir Gıda’ mobil uygulamasını devreye aldı. Bakan Yumaklı, uygulamayla vatandaşların denetim sürecine doğrudan katılacağını belirterek, gıda güvenliğinde bürokratik süreçlerin artık rafa kaldırıldığını söyledi. Uygulamayla vatandaşların denetim sürecinin en aktif ve en güçlü paydaşı olacağını dile getiren Yumaklı “Denetim Elinde mottomuzla sunduğumuz bu uygulamayla, hızlı ihbar imkânı getiriyoruz. Bir markette veya restoranda uygunsuzluk mu gördünüz? Hemen uygulamayı açın, fotoğraflayın ve ‘Çek-Gönder’ kolaylığıyla doğrudan bize iletin. Karmaşık formlarla vakit kaybetmeden, denetim sürecini bizzat siz başlatın. Üstelik, Konum Bazlı Doğrulama sistemimiz sayesinde, ekiplerimiz hiçbir karışıklığa mahal vermeden, nokta atışı koordinatla adrese anında ulaşacak” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/bakanlik-duyurdu-mersin-buyuksehir-belediyesi-asevindeki-kavurmada-tek-tirnakli-eti-cikti-1104205438.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100682050_0:217:1024:985_1920x0_80_0_0_03a5f1b2adea319be776f02ff2402e28.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇brahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, denetim, gıda, güvenilir gıda mobil uygulaması
i̇brahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, denetim, gıda, güvenilir gıda mobil uygulaması
Bakanlık'tan 'hızlı ihbar' duyurusu: Güvenilir gıda mobil uygulaması devreye girdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Güvenilir Gıda' mobil uygulamasını devreye aldığını duyurdu. Artık tüketici gıda denetimlerine doğrudan katılabilecek.
Tüketicilerin gıda denetimine doğrudan katılabilmesini sağlayan Güvenilir Gıda mobil uygulaması devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı “Bir markette veya restoranda uygunsuzluk mu gördünüz? Hemen uygulamayı açın, fotoğraflayın ve ‘Çek-Gönder’ kolaylığıyla doğrudan bize iletin. Karmaşık formlarla vakit kaybetmeden, denetim sürecini bizzat siz başlatın” açıklamasını yaptı.
Fotoğrafını çekin sisteme gönderin
Türkiye Gazetesi'nin haberini göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Güvenilir Gıda’ mobil uygulamasını devreye aldı. Bakan Yumaklı, uygulamayla vatandaşların denetim sürecine doğrudan katılacağını belirterek, gıda güvenliğinde bürokratik süreçlerin artık rafa kaldırıldığını söyledi.
Uygulamayla vatandaşların denetim sürecinin en aktif ve en güçlü paydaşı olacağını dile getiren Yumaklı “Denetim Elinde mottomuzla sunduğumuz bu uygulamayla, hızlı ihbar imkânı getiriyoruz. Bir markette veya restoranda uygunsuzluk mu gördünüz? Hemen uygulamayı açın, fotoğraflayın ve ‘Çek-Gönder’ kolaylığıyla doğrudan bize iletin. Karmaşık formlarla vakit kaybetmeden, denetim sürecini bizzat siz başlatın. Üstelik, Konum Bazlı Doğrulama sistemimiz sayesinde, ekiplerimiz hiçbir karışıklığa mahal vermeden, nokta atışı koordinatla adrese anında ulaşacak” diye konuştu.