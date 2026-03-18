İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Bakanlık'tan 'hızlı ihbar' duyurusu: Güvenilir gıda mobil uygulaması devreye girdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Güvenilir Gıda' mobil uygulamasını devreye aldığını duyurdu. Artık tüketici gıda denetimlerine doğrudan katılabilecek. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
Tüketicilerin gıda denetimine doğrudan katılabilmesini sağlayan Güvenilir Gıda mobil uygulaması devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı “Bir markette veya restoranda uygunsuzluk mu gördünüz? Hemen uygulamayı açın, fotoğraflayın ve ‘Çek-Gönder’ kolaylığıyla doğrudan bize iletin. Karmaşık formlarla vakit kaybetmeden, denetim sürecini bizzat siz başlatın” açıklamasını yaptı. Fotoğrafını çekin sisteme gönderinTürkiye Gazetesi'nin haberini göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Güvenilir Gıda’ mobil uygulamasını devreye aldı. Bakan Yumaklı, uygulamayla vatandaşların denetim sürecine doğrudan katılacağını belirterek, gıda güvenliğinde bürokratik süreçlerin artık rafa kaldırıldığını söyledi. Uygulamayla vatandaşların denetim sürecinin en aktif ve en güçlü paydaşı olacağını dile getiren Yumaklı “Denetim Elinde mottomuzla sunduğumuz bu uygulamayla, hızlı ihbar imkânı getiriyoruz. Bir markette veya restoranda uygunsuzluk mu gördünüz? Hemen uygulamayı açın, fotoğraflayın ve ‘Çek-Gönder’ kolaylığıyla doğrudan bize iletin. Karmaşık formlarla vakit kaybetmeden, denetim sürecini bizzat siz başlatın. Üstelik, Konum Bazlı Doğrulama sistemimiz sayesinde, ekiplerimiz hiçbir karışıklığa mahal vermeden, nokta atışı koordinatla adrese anında ulaşacak” diye konuştu.
09:15 18.03.2026
Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Güvenilir Gıda' mobil uygulamasını devreye aldığını duyurdu. Artık tüketici gıda denetimlerine doğrudan katılabilecek.
Заголовок открываемого материала