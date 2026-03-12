https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/bakanlik-duyurdu-mersin-buyuksehir-belediyesi-asevindeki-kavurmada-tek-tirnakli-eti-cikti-1104205438.html
Bakanlık duyurdu: Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevindeki kavurmada at eti çıktı
14:49 12.03.2026 (güncellendi: 15:04 12.03.2026)
Mersin Belediyesi'ne ait aşevinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan kavurmanın içerisinde tek tırnaklı eti tespit edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na ait aşevinde yapılan denetimlerde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan kavurmanın içerisinde 'at eti tespit edildi. Etlerin içerisinde yarış atlarına takılan bir çipin de çıktığı iddia edildi. Tek tırnaklı olarak adlandırılan hayvanlar at, eşek ve katır olarak tanımlanıyor.
Bakanlığın listesine girdi
Tarım ve Orman Bakanlığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi'ndeki kavurmalarda 'tek tırnaklı et' tespit edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin numuneler üzerinde yaptığı analizler, etlerin tek tırnaklı hayvan eti (at eti) olduğunu onayladı. Toplamda 213 kilogram olduğu belirlenen at eti kavurmaları, insan sağlığına uygun olmadığı gerekçesiyle ekipler gözetiminde kireçlenerek imha edildi.
Yarış atı çipi çıktı iddiası
Öte yandan etlerde yapılan incelemelerde yarış atlarında kullanılan 'çip' çıktığı iddialar arasında yer aldı. Yemek dağıtım noktasından et kavurma alan bir kişinin şikayeti üzerine inceleme başlatıldığı ve ilk değerlendirmelerde ürün içerisinden çıkan cismin yarış atlarına takılan elektronik kimlik çipi olduğu öne sürüldü.
Tek tırnaklı hayvanlar hangileri?
Ayaklarında tek tırnak bulunduğu için tek tırnaklı olarak adlandırılan hayvanlar at, eşek ve katır olarak tanımlanıyor.