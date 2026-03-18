Bahçeli: Dün Çanakkale geçilemedi bugün de Türkiye'nin önüne geçilemeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Zaferi'nin Birinci Dünya Savaşı'nı temelinden değiştirdiğini belirterek, "Dün Çanakkale geçilemedi, bugün de... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T15:57+0300

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111. Yıl Dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Çanakkale'nin vatan savunmasının aziz bir nişanesi olduğunu söyleyen Bahçeli, Çanakkale ruhunun Birinci Dünya Savaşı'nı temelinden değiştirdiğini vurguladı."Bu ruh Türk milletinin çağlar ve zamanlar üstü kudretiyle eklemlenerek muhasara altında tutulan vatan topraklarına can vermiş, nitekim müstevli emel ve hedefler iman ve irade duvarına çarparak püskürtülmüştür." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:Çanakkale'nin yaşanmış bir destandan çok daha ötesi olduğunu söyleyen Bahçeli, "Çanakkale'den 111 yıl önce körüklenen var oluş meşalesi önümüzü ve milli ömrü aydınlattığı müddetçe hiçbir muhasım odak Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne zincir vuramayacaktır." ifadelerini kullandı."İç cephe sağlam tutulunca dış kaynaklı hiçbir hain ve hayasız saldırının işe yaramadığı, sonuç alamadığı ve alamayacağı Çanakkale’nin her karışında tevsik ve teyit edilmiştir." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

