Arefe günü bankalar, noterler ve eczaneler açık mı?

Arefe günü kamu kurumları genellikle yarım gün hizmet veriyor. Bankalar ve noterler öğlene kadar açık oluyor. Özel şirketlerin ise büyük bölümü öğlene kadar...

Arefe günü, halkın işlemlerini aksatmaması için kurumların çalışma saatleri öne çıkıyor. 19 Mart Perşembe günü yarım gün tatil olması nedeniyle öğleden sonra bankalar, noterler, sağlık ocakları ve eczaneler başta olmak üzere birçok kurum hizmet vermeyecek.Bankalar açık mı?Arefe gününün yarım gün tatil olması nedeniyle bankalar saat 09.00'da açılacak, saat 13.00'te kapanacak.Noterler açık mı?2026 takvimine göre 19 Mart Perşembe (Arefe Günü) yarım gün tatil olması nedeniyle noterler saat 12.30'dan sonra kapalı olacak. Sağlık ocakları açık mı?Kamu kurumları ve birçok özel kuruluş öğleye kadar hizmet verip saat 13:00’ten itibaren bayram tatiline girecek.

