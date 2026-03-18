Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması davasında ara karar açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma davasında mahkeme, belediye başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluklarının... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T19:25+0300

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma davasının üçüncü gününde, 5’i tutuklu 41 sanıkla müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek, 9 aydır tutuklu olduğunu belirterek sağlık sorunlarını ve kullandığı ilaçları anlattı, suçsuz olduğunu ve tahliyesini talep etti. Oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise aylardır tutuklu olduğunu ve suçsuz olduğunu vurgulayarak ev hapsi veya adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını istedi. Tutuklu sanıklar Fazlı Ateş, İlker Arslan ve Mehmet Okan Kaya da tahliye ve beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya’nın adli kontrolle tahliyesine, Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluklarının devamına karar verdi.Tutuksuz sanık T.K. hakkında suç duyurusunda bulunulması ve tutuksuz sanık K.A.’nın tutuklanması talepleri ise reddedildi. Duruşma 4 Mayıs’a ertelendi.

Sputnik Türkiye

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

