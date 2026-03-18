İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması davasında ara karar açıklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması davasında ara karar açıklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma davasında mahkeme, belediye başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluklarının... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T19:25+0300
2026-03-18T19:25+0300
türki̇ye
muhittin böcek
türkiye
antalya
antalya büyükşehir belediyesi
rüşvet
rüşvet teklifi
rüşvetçilik
rüşvetle mücadele çalışma grubu
yolsuzluk
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma davasının üçüncü gününde, 5’i tutuklu 41 sanıkla müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek, 9 aydır tutuklu olduğunu belirterek sağlık sorunlarını ve kullandığı ilaçları anlattı, suçsuz olduğunu ve tahliyesini talep etti. Oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise aylardır tutuklu olduğunu ve suçsuz olduğunu vurgulayarak ev hapsi veya adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını istedi. Tutuklu sanıklar Fazlı Ateş, İlker Arslan ve Mehmet Okan Kaya da tahliye ve beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya’nın adli kontrolle tahliyesine, Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluklarının devamına karar verdi.Tutuksuz sanık T.K. hakkında suç duyurusunda bulunulması ve tutuksuz sanık K.A.’nın tutuklanması talepleri ise reddedildi. Duruşma 4 Mayıs’a ertelendi.
türki̇ye
antalya
muhittin böcek, türkiye, antalya, antalya büyükşehir belediyesi, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, rüşvetle mücadele çalışma grubu, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması
muhittin böcek, türkiye, antalya, antalya büyükşehir belediyesi, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, rüşvetle mücadele çalışma grubu, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması davasında ara karar açıklandı

19:25 18.03.2026
© AA / Fatih HepokurAntalya Adliyesi
Antalya Adliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2026
© AA / Fatih Hepokur
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma davasında mahkeme, belediye başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluklarının devamına karar verdi. Eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'la iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma davasının üçüncü gününde, 5’i tutuklu 41 sanıkla müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek, 9 aydır tutuklu olduğunu belirterek sağlık sorunlarını ve kullandığı ilaçları anlattı, suçsuz olduğunu ve tahliyesini talep etti.
Oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise aylardır tutuklu olduğunu ve suçsuz olduğunu vurgulayarak ev hapsi veya adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını istedi. Tutuklu sanıklar Fazlı Ateş, İlker Arslan ve Mehmet Okan Kaya da tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya’nın adli kontrolle tahliyesine, Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluklarının devamına karar verdi.
Tutuksuz sanık T.K. hakkında suç duyurusunda bulunulması ve tutuksuz sanık K.A.’nın tutuklanması talepleri ise reddedildi. Duruşma 4 Mayıs’a ertelendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dava başladı: Muhittin Böcek hakim karşısına çıkıyor
