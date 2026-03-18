ABD’den kritik hamle: USS Tripoli Ortadoğu’ya ilerliyor, deniz piyadeleri İran hattına sevk ediliyor

ABD Donanması'na ait amfibi hücum gemisi USS Tripoli'nin Malakka Boğazı'na yaklaşması, Washington'un Orta Doğu'ya yönelik askeri sevkiyatını hızlandırdığına... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T11:02+0300

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını güçlendirme adımları kapsamında, USS Tripoli adlı amfibi hücum gemisinin bölgeye doğru ilerlediği ortaya çıktı. Denizcilik takip verilerine göre gemi, Malakka Boğazı yakınlarında, Singapur açıklarına ulaştı.CNN tarafından incelenen AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) verileri, geminin Güney Çin Denizi üzerinden ilerleyerek stratejik geçiş noktalarından birine ulaştığını gösterdi. ABD savaş gemilerinin genellikle bu sinyalleri kapalı tuttuğu, ancak yoğun deniz trafiği nedeniyle Singapur çevresinde sistemin aktif kullanılabildiği belirtildi.Pentagon’dan Okinawa merkezli kritik hamleABD basınına yansıyan bilgilere göre, Pentagon, Japonya’nın Okinawa Adası’nda konuşlu bulunan yaklaşık 2 bin 200 personelden oluşan 31. Deniz Piyade Sefer Birimi (31st MEU) için intikal emri verdi.Wall Street Journal’ın haberine göre bu birlik, USS Tripoli ile birlikte Orta Doğu’ya sevk ediliyor. ABD’li yetkililer de sevkiyatı doğrularken, birliklerin hangi ülkeye konuşlandırılacağı veya görev tanımına ilişkin detay paylaşmadı.Orta Doğu’da 50 bin ABD askeri hazır bekliyorABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’la artan gerilim ve çatışma ortamı çerçevesinde bölgede hâlihazırda yaklaşık 50 bin ABD askeri bulunduğunu açıkladı.Yeni sevkiyatın, özellikle İran merkezli gelişmeler ve bölgedeki olası askeri senaryolara karşı ABD’nin caydırıcılık kapasitesini artırma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.“Hızlı müdahale gücü” devredeSevk edilen Deniz Piyade Sefer Birimleri, komuta, kara ve hava muharebe unsurları ile lojistik destek birimlerinden oluşan entegre yapılarıyla dikkat çekiyor.Bu birlikler;gibi kritik görevlerde aktif rol oynuyor.USS Tripoli’nin kapasitesi dikkat çekiyorJaponya’nın Sasebo kentinde konuşlu olan USS Tripoli, yaklaşık 260 metre uzunluğunda ve 45 bin ton deplasmana sahip. Küçük bir uçak gemisini andıran platform;taşıyabiliyor.Normalde bir amfibi hazır görev grubunun amiral gemisi olarak görev yapan USS Tripoli’ye, çoğu zaman USS New Orleans ve USS San Diego gibi destek gemileri eşlik ediyor. Ancak mevcut sevkiyatta bu gemilerin eşlik edip etmediği henüz doğrulanmadı.

