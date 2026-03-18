Afgan uzman: Rusya, Kabil-İslamabad krizinde kilit arabulucu olabilir
Afgan uzman: Rusya, Kabil-İslamabad krizinde kilit arabulucu olabilir
Afgan uzman Fadel Kaher Kadi, Afganistan ile Pakistan arasında tırmanan gerilimin 'kritik eşiğe' geldiğini belirterek, Rusya'nın her iki tarafla kurduğu...
2026-03-18T19:16+0300
2026-03-18T19:16+0300
2026-03-18T19:16+0300
dünya
afganistan
kabil
pakistan
rusya
taliban
i̇slamabad
moskova
zamir kabulov
Afgan uzman Fadel Kaher Kadi, Rusya Devlet Başkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov'un "Rusya, Pakistan ile Afganistan arasında arabuluculuğa hazır" yönündeki açıklamasını Sputnik'e değerlendirdi. Kadi, iki ülke arasındaki mevcut gerilimin tehlikeli bir boyuta ulaştığını ifade etti.
afganistan
kabil
pakistan
rusya
i̇slamabad
moskova
afganistan, kabil, pakistan, rusya, taliban, i̇slamabad, moskova, zamir kabulov
afganistan, kabil, pakistan, rusya, taliban, i̇slamabad, moskova, zamir kabulov
Afgan uzman: Rusya, Kabil-İslamabad krizinde kilit arabulucu olabilir
Afgan uzman Fadel Kaher Kadi, Afganistan ile Pakistan arasında tırmanan gerilimin ‘kritik eşiğe’ geldiğini belirterek, Rusya’nın her iki tarafla kurduğu ilişkiler sayesinde etkili bir arabulucu rolü oynayabileceğini ifade etti.
Afgan uzman Fadel Kaher Kadi, Rusya Devlet Başkanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov’un “Rusya, Pakistan ile Afganistan arasında arabuluculuğa hazır” yönündeki açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi. Kadi, iki ülke arasındaki mevcut gerilimin tehlikeli bir boyuta ulaştığını ifade etti.
Afganistan ile Pakistan arasındaki mevcut gerilim kritik bir eşiğe ulaştı; siviller her zamankinden daha sık ateş altında kalıyor. Özellikle yakın zamanda bir hastanenin vurulması son derece kaygı verici; bu tür eylemlerin hiçbir gerekçesi olamaz.
Kadi, Kabil ile İslamabad arasındaki gerilimin artık sıradan sınır çatışmalarının ötesine geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
Ortada, yıllara dayanan siyasi ihtilafların şekillendirdiği geniş çaplı bir kriz söz konusu. Başlıca anlaşmazlık noktası, sınır ötesi silahlı grupların etkinliği olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, son çatışmalarda yalnızca askeri hedeflerle açıklanamayacak, net biçimde siyasi bir arka plan da görülüyor. Gerilimin tırmanması, hem sınır bölgelerinde insani bir kriz hem de dış oyuncuların doğrudan devreye girmesi tehlikesi taşıyor.
Bu tabloda Moskova’nın rolünün belirleyici olabileceğini belirten Kadi, Rusya’nın Taliban yönetimiyle kurduğu ilişkilerin önemine işaret etti:
Rusya, Taliban hükümetiyle işleyen bir ilişki ağı kurdu; Kabil’deki yeni yönetimle yakın diyaloğu tesis eden ilk ülkelerden biri oldu. Bu güven kredisi, Rusya’nın etkin bir arabulucu olarak öne çıkmasına imkan tanıyor ve Moskova’yı İslamabad ile Kabil’in ortak paydalar bulmasına yardımcı olabilecek bir aktör haline getiriyor.