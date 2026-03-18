Abdulkadir Selvi: Özgür Özel’in iddiaları doğru değilse o zaman inandırıcılığı büyük darbe yer

"Özgür Özel, Akın Gürlek’in 452 milyon liralık gayrimenkulu olduğunu iddia etti. Tapu örneklerini yayınladı. Akın Gürlek ise hakkındaki iddiaları karalama kampanyası olarak nitelendirdi. “Özgür Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir” dedi. Özgür Özel’in iddiaları doğru değilse o zaman inandırıcılığı büyük darbe yer."