Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP Genel Başkanı Özel'e yanıt: Açık bir algı operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarıyla ilgili 'açık bir algı operasyonu' ifadeleriyle yanıt verdi. 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T16:54+0300

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Gürlek, açıklamasında "açık bir algı operasyonu" derken "Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum" ifadelerini kullandı. Tapu kayıtlarında karşılığı yokCHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığıyla ilgili iddialarını dile getirmişti. Bakan Gürlek bu iddialarla ilgili sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Gürlek açıklamasında, "Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur" dedi. Gürlek açıklamasında şunları dile getirdi: "20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız. Özgür Özel'in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.Sistematik bir karalama kampanyasının parçasıKendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır. Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır. Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum"

