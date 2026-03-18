UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) müfettişleri, Ukrayna’ya sağlanan milyarlarca dolarlık yardımın denetiminde usulsüzlükler tespit etti. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD’nin Ukrayna’ya yapılan yardımların denetiminde ihlaller tespit edildi

08:40 18.03.2026 (güncellendi: 08:49 18.03.2026)
© AP Photo / Carolyn KasterAmerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) müfettişleri, Ukrayna’ya sağlanan milyarlarca dolarlık yardımın denetiminde usulsüzlükler tespit etti.
USAID Genel Müfettiş Yardımcısı Adam Kaplan, Kiev'e sağlanan 26 milyar dolarlık yardımın denetiminde ihlallerin tespit edildiğini duyurdu.
ABD Temsilciler Meclisi’nin oturumunda konuşan Kaplan, “Ukrayna'da, USAID tarafından 26 milyar dolarlık doğrudan bütçe desteğini denetlemek üzere görevlendirilen yükleniciler, gerekli raporları zamanında veya hiç sunamadılar” ifadesini kullandı.
Kaplan, ABD’nin gelecekte gözlemcilere zamanında bilgi ulaştırılmasını sağlaması gerektiğinin altını çizdi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetimi tarafından Ukrayna'ya tahsis edilen fonların nasıl kullanıldığına dair bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunmuştu.
Заголовок открываемого материала