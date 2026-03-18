ABD’nin Ukrayna’ya yapılan yardımların denetiminde ihlaller tespit edildi

ABD’nin Ukrayna’ya yapılan yardımların denetiminde ihlaller tespit edildi

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) müfettişleri, Ukrayna'ya sağlanan milyarlarca dolarlık yardımın denetiminde usulsüzlükler tespit etti.

2026-03-18T08:40+0300

2026-03-18T08:40+0300

2026-03-18T08:49+0300

USAID Genel Müfettiş Yardımcısı Adam Kaplan, Kiev'e sağlanan 26 milyar dolarlık yardımın denetiminde ihlallerin tespit edildiğini duyurdu.ABD Temsilciler Meclisi’nin oturumunda konuşan Kaplan, “Ukrayna'da, USAID tarafından 26 milyar dolarlık doğrudan bütçe desteğini denetlemek üzere görevlendirilen yükleniciler, gerekli raporları zamanında veya hiç sunamadılar” ifadesini kullandı.Kaplan, ABD’nin gelecekte gözlemcilere zamanında bilgi ulaştırılmasını sağlaması gerektiğinin altını çizdi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetimi tarafından Ukrayna'ya tahsis edilen fonların nasıl kullanıldığına dair bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), donald trump, joe biden