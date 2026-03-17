Yatırımcılar dikkat, paranızı 5 gün alamayabilirsiniz: Bayram tatilinde işlem olmayacak
Hisse ve fon yatırımcılarını ilgilendiren takas işlemlerine ilişkin para yatma durumuna ilişkin güncelleme yapıldı. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T10:41+0300
Borsa İstanbul'da hisse ve fon yatırımcılarını ilgilendiren bayram tatili süresince gerçekleşmeyecek olan takas işlemlerinden dolayı paraya ihtiyacı olanların erken davranması gerekiyor.Bayramda takas işlemleriBorsa İstanbul, Ramazan Bayramı nedeniyle Perşembe günü yarın gün işlem gördükten sonra Pazartesi gününe kadar kapalı olacak.T+2 işleminin devam etmesi nedeniyle 18 Mart 2026 Çarşamba günü satış yapan bir yatırımcı parasını Pazartesi günü alabilecek.Paraya ihtiyacı olanların bugün hisse ve fon satışı yapıp Perşembe günü alması mümkün olacak.Çarşamba, Perşembe günü yapılan satışların paraları Pazartesi günü hesaplara geçmiş olacak.
