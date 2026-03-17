İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Yatırımcılar dikkat, paranızı 5 gün alamayabilirsiniz: Bayram tatilinde işlem olmayacak
Yatırımcılar dikkat, paranızı 5 gün alamayabilirsiniz: Bayram tatilinde işlem olmayacak
Hisse ve fon yatırımcılarını ilgilendiren takas işlemlerine ilişkin para yatma durumuna ilişkin güncelleme yapıldı.
2026-03-17T10:41+0300
Borsa İstanbul'da hisse ve fon yatırımcılarını ilgilendiren bayram tatili süresince gerçekleşmeyecek olan takas işlemlerinden dolayı paraya ihtiyacı olanların erken davranması gerekiyor.Bayramda takas işlemleriBorsa İstanbul, Ramazan Bayramı nedeniyle Perşembe günü yarın gün işlem gördükten sonra Pazartesi gününe kadar kapalı olacak.T+2 işleminin devam etmesi nedeniyle 18 Mart 2026 Çarşamba günü satış yapan bir yatırımcı parasını Pazartesi günü alabilecek.Paraya ihtiyacı olanların bugün hisse ve fon satışı yapıp Perşembe günü alması mümkün olacak.Çarşamba, Perşembe günü yapılan satışların paraları Pazartesi günü hesaplara geçmiş olacak.
10:41 17.03.2026
© AA / Dilara İrem SancarBorsa istanbul
Borsa istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
Hisse ve fon yatırımcılarını ilgilendiren takas işlemlerine ilişkin para yatma durumuna ilişkin güncelleme yapıldı.
Borsa İstanbul'da hisse ve fon yatırımcılarını ilgilendiren bayram tatili süresince gerçekleşmeyecek olan takas işlemlerinden dolayı paraya ihtiyacı olanların erken davranması gerekiyor.

Bayramda takas işlemleri

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı nedeniyle Perşembe günü yarın gün işlem gördükten sonra Pazartesi gününe kadar kapalı olacak.
T+2 işleminin devam etmesi nedeniyle 18 Mart 2026 Çarşamba günü satış yapan bir yatırımcı parasını Pazartesi günü alabilecek.
Paraya ihtiyacı olanların bugün hisse ve fon satışı yapıp Perşembe günü alması mümkün olacak.
Çarşamba, Perşembe günü yapılan satışların paraları Pazartesi günü hesaplara geçmiş olacak.
