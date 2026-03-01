https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/borsa-istanbul-duyurdu-ikinci-bir-duyuruya-kadar-dusuruldu-1103919543.html
Borsa İstanbul duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar düşürüldü
Borsa İstanbul AŞ, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranını ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürdüğünü açıkladı. 01.03.2026, Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul AŞ, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürdü.Borsa İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
Borsa İstanbul AŞ, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürdü.
Borsa İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Borsamız Yönetim Kurulunun 1 Mart tarihli kararıyla Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürülmüştür."