Yas kitabı yazan kadın cinayetten suçlu bulundu: Kocasını öldürdüğü ortaya çıktı
ABD'nin Utah eyaletinde, eşinin ölümünün ardından yas sürecini anlatan bir çocuk kitabı yayımlayan Kouri Richins, kocasını uyuşturucu karıştırılmış içecekle...
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
10:24 17.03.2026 (güncellendi: 10:31 17.03.2026)
© AP Photo / David JacksonKouri Richins
ABD’nin Utah eyaletinde, eşinin ölümünün ardından yas sürecini anlatan bir çocuk kitabı yayımlayan Kouri Richins, kocasını uyuşturucu karıştırılmış içecekle zehirleyerek öldürdüğü gerekçesiyle jüri tarafından suçlu bulundu.
ABD'nin Utah eyaletinde görülen davada, eşinin ölümünün ardından çocukları için yas sürecini anlatan bir kitap yayımlayan Kouri Richins isimli kadın, kocasının öldürmekten suçlu bulundu.
35yaşındaki Richins, Mart 2022'de eşi Eric Richins'i uyuşturucu karıştırılmış bir içecekle zehirlediğine karar veren jüri, sanığın yaklaşık üç saat süren değerlendirme sonrası suçlu olduğuna hükmetti.
Mahkeme sürecinde savcılar, Richins'in milyonlarca dolar borcu olduğunu, eşinin üzerine hayat sigortası yaptırdığını ve aynı dönemde evlilik dışı bir ilişki yaşadığını belirtti.

'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten suçlu bulundu

Savcılık makamı, Richins’in eşinin ölümünün ardından 4 milyon doları aşan bir mirasa sahip olacağını düşündüğünü ve sigorta ödemelerini almak için girişimde bulunduğunu belirtti.
Dava kapsamında 40’tan fazla tanık dinlendi. Tanıklar arasında, cinayette kullanılan uyuşturucuyu Richins’e sattığını söyleyen bir kişi de yer aldı.
Savcılar ayrıca Richins’in eşini daha önce de zehirlemeye çalıştığını, bir sandviçe uyuşturucu karıştırarak neredeyse ölümüne yol açtığını ancak daha sonra dozu artırarak cinayeti gerçekleştirdiğini savundu. Bu olay nedeniyle sanık 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da suçlu bulundu.
Mahkeme kayıtlarına göre, söz konusu maddeleri aldıktan birkaç gün sonra çift Sevgililer Günü yemeği yedi ve ardından Eric Richins aniden hastalandı. Eric Richins’in bir arkadaşına eşinin kendisini zehirlemeye çalıştığından şüphelendiğini söylediği aktarıldı.

Ölümünden sonra yas kitabı yayımladı

Kouri Richins, eşinin ölümünden iki ay sonra 'Are You With Me?' adlı resimli bir çocuk kitabı yayımladı. Kitabın, yakınını kaybeden çocuklara yas sürecini anlatmak amacıyla yazıldığını söylemişti.
Bir radyoya verdiği röportajda kadın, kitabın kendi ailesi ve benzer acıyı yaşayan diğer aileler için bir teselli kaynağı olmasını umduğunu ifade etmişti. Ancak Richins, kitabın yayımlanmasından iki ay sonra, Mart 2023’te tutuklandı.
Kadın, dava boyunca tüm suçlamaları reddetti. Ancak jüri, ağırlaştırılmış cinayet suçundan da suçlu olduğuna hükmetti. Bu suçun cezası ABD’de 25 yıl ile müebbet hapis arasında değişebiliyor.
