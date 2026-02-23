Çocuklarına yas sürecini atlatmaları için kitap yazdı, şimdi eşini öldürmekle yargılanıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/cocuklarina-yas-surecini-atlatmalari-icin-kitap-yazdi-simdi-esini-oldurmekle-yargilaniyor-1103728217.html

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Kouri Richins, eşinin ölümünden yaklaşık bir yıl sonra çocuklarına yas sürecini anlatmak için bir çocuk kitabı yayımladı. Ancak kısa süre sonra, eşi Eric Richins'i uyuşturucu madde ile zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Kouri Richins'in dava süreci bugün başlıyor.Utah Savcılığı, Eric Richins'in 4 Mart 2022'de evinde ölü bulunduğunu, otopsi sonucunda kanında ölümcül dozun yaklaşık beş katı uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı. Savcılar, sanığın eşini finansal kazanç elde etmek ve başka bir ilişkiye başlamak amacıyla öldürdüğünü öne sürüyor.Eşi şüphelenerek arkadaşlarına mesaj atmışİddianamede, Kouri Richins’in eşini ölümünden haftalar önce Sevgililer Günü’nde de zehirlemeye çalıştığı iddiası yer alıyor. Savcılığa göre Eric Richins o gün arkadaşlarına “Sanırım eşim beni zehirlemeye çalıştı” şeklinde mesaj gönderdi.ABD medyasındaki bilgilere göre mahkemede, Richins’in telefonunda silinmiş mesajlar, internet aramaları ve hayat sigortası poliçelerine ilişkin kayıtların delil olarak sunulması bekleniyor.Savunma tarafı suçlamaları reddettiSavunma tarafı, suçlamaları reddediyor. Richins, ağırlaştırılmış cinayet, cinayete teşebbüs, sigorta dolandırıcılığı ve sahtecilik suçlarını kabul etmedi. Avukatları ise, savcılığın iddialarını kanıtlamak zorunda olduğunu ve müvekkillerinin masum olduğunu savunuyor.Savcılar ayrıca, Eric Richins’in ölümünden önce mal varlığını korumak için hukuki düzenlemeler yaptığını ve eşini bazı sigorta poliçelerinden çıkardığını belirtiyor. Olay tarihinde Eric Richins’in mal varlığının yaklaşık 5 milyon dolar olduğu, hayat sigortası poliçelerinin ise 2 milyon doların üzerinde olduğu ifade ediliyor.Dava kapsamında jüri seçimi ve açılış beyanlarının başlaması bekleniyor. Eğer en ağır suçtan mahkum edilirse Kouri Richins ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

