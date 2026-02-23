Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/cocuklarina-yas-surecini-atlatmalari-icin-kitap-yazdi-simdi-esini-oldurmekle-yargilaniyor-1103728217.html
Çocuklarına yas sürecini atlatmaları için kitap yazdı, şimdi eşini öldürmekle yargılanıyor
Çocuklarına yas sürecini atlatmaları için kitap yazdı, şimdi eşini öldürmekle yargılanıyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin Utah eyaletinde üç çocuk annesi, eşinin ölümünden kısa süre sonra çocuklarına yas sürecini anlatan bir kitap yayımlamıştı. Şimdi, eşini uyuşturucu... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T16:18+0300
2026-02-23T16:18+0300
dünya
utah
sevgililer günü
çocuk kitabı
soruşturma
mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103727233_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1e2046daed5f2243d16b5b2d75d3449c.jpg
ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Kouri Richins, eşinin ölümünden yaklaşık bir yıl sonra çocuklarına yas sürecini anlatmak için bir çocuk kitabı yayımladı. Ancak kısa süre sonra, eşi Eric Richins'i uyuşturucu madde ile zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Kouri Richins'in dava süreci bugün başlıyor.Utah Savcılığı, Eric Richins'in 4 Mart 2022'de evinde ölü bulunduğunu, otopsi sonucunda kanında ölümcül dozun yaklaşık beş katı uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı. Savcılar, sanığın eşini finansal kazanç elde etmek ve başka bir ilişkiye başlamak amacıyla öldürdüğünü öne sürüyor.Eşi şüphelenerek arkadaşlarına mesaj atmışİddianamede, Kouri Richins’in eşini ölümünden haftalar önce Sevgililer Günü’nde de zehirlemeye çalıştığı iddiası yer alıyor. Savcılığa göre Eric Richins o gün arkadaşlarına “Sanırım eşim beni zehirlemeye çalıştı” şeklinde mesaj gönderdi.ABD medyasındaki bilgilere göre mahkemede, Richins’in telefonunda silinmiş mesajlar, internet aramaları ve hayat sigortası poliçelerine ilişkin kayıtların delil olarak sunulması bekleniyor.Savunma tarafı suçlamaları reddettiSavunma tarafı, suçlamaları reddediyor. Richins, ağırlaştırılmış cinayet, cinayete teşebbüs, sigorta dolandırıcılığı ve sahtecilik suçlarını kabul etmedi. Avukatları ise, savcılığın iddialarını kanıtlamak zorunda olduğunu ve müvekkillerinin masum olduğunu savunuyor.Savcılar ayrıca, Eric Richins’in ölümünden önce mal varlığını korumak için hukuki düzenlemeler yaptığını ve eşini bazı sigorta poliçelerinden çıkardığını belirtiyor. Olay tarihinde Eric Richins’in mal varlığının yaklaşık 5 milyon dolar olduğu, hayat sigortası poliçelerinin ise 2 milyon doların üzerinde olduğu ifade ediliyor.Dava kapsamında jüri seçimi ve açılış beyanlarının başlaması bekleniyor. Eğer en ağır suçtan mahkum edilirse Kouri Richins ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/punchin-ardindan-nadir-penguen-yavrusuna-da-oyuncak-refakatci-verildi-1103713192.html
utah
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103727233_24:0:935:683_1920x0_80_0_0_691acfa90396e74f98b0ff9ac2ac70bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
utah, sevgililer günü, çocuk kitabı, soruşturma, mahkeme
utah, sevgililer günü, çocuk kitabı, soruşturma, mahkeme

Çocuklarına yas sürecini atlatmaları için kitap yazdı, şimdi eşini öldürmekle yargılanıyor

16:18 23.02.2026
© AP Photo / Rick BowmerÇocuklarına yas kitabı yazdı, şimdi eşini öldürmekle yargılanıyor
Çocuklarına yas kitabı yazdı, şimdi eşini öldürmekle yargılanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Rick Bowmer
Abone ol
ABD'nin Utah eyaletinde üç çocuk annesi, eşinin ölümünden kısa süre sonra çocuklarına yas sürecini anlatan bir kitap yayımlamıştı. Şimdi, eşini uyuşturucu madde ile zehirleyerek öldürmekle suçlanıyor. Dava süreci bugün başlıyor.
ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Kouri Richins, eşinin ölümünden yaklaşık bir yıl sonra çocuklarına yas sürecini anlatmak için bir çocuk kitabı yayımladı. Ancak kısa süre sonra, eşi Eric Richins'i uyuşturucu madde ile zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Kouri Richins'in dava süreci bugün başlıyor.
Utah Savcılığı, Eric Richins'in 4 Mart 2022'de evinde ölü bulunduğunu, otopsi sonucunda kanında ölümcül dozun yaklaşık beş katı uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı. Savcılar, sanığın eşini finansal kazanç elde etmek ve başka bir ilişkiye başlamak amacıyla öldürdüğünü öne sürüyor.

Eşi şüphelenerek arkadaşlarına mesaj atmış

İddianamede, Kouri Richins’in eşini ölümünden haftalar önce Sevgililer Günü’nde de zehirlemeye çalıştığı iddiası yer alıyor. Savcılığa göre Eric Richins o gün arkadaşlarına “Sanırım eşim beni zehirlemeye çalıştı” şeklinde mesaj gönderdi.
ABD medyasındaki bilgilere göre mahkemede, Richins’in telefonunda silinmiş mesajlar, internet aramaları ve hayat sigortası poliçelerine ilişkin kayıtların delil olarak sunulması bekleniyor.

Savunma tarafı suçlamaları reddetti

Savunma tarafı, suçlamaları reddediyor. Richins, ağırlaştırılmış cinayet, cinayete teşebbüs, sigorta dolandırıcılığı ve sahtecilik suçlarını kabul etmedi. Avukatları ise, savcılığın iddialarını kanıtlamak zorunda olduğunu ve müvekkillerinin masum olduğunu savunuyor.
Savcılar ayrıca, Eric Richins’in ölümünden önce mal varlığını korumak için hukuki düzenlemeler yaptığını ve eşini bazı sigorta poliçelerinden çıkardığını belirtiyor. Olay tarihinde Eric Richins’in mal varlığının yaklaşık 5 milyon dolar olduğu, hayat sigortası poliçelerinin ise 2 milyon doların üzerinde olduğu ifade ediliyor.
Dava kapsamında jüri seçimi ve açılış beyanlarının başlaması bekleniyor. Eğer en ağır suçtan mahkum edilirse Kouri Richins ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Punch ve Henry - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
YAŞAM
Punch'ın ardından nadir penguen yavrusuna da 'oyuncak refakatçi' verildi
11:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала