Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmışlardı: Ünlü işletmeci ve Bebek Otel'in müdürü 'etkin pişmanlık'tan tahliye edildi
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek'teki Clubhouse isimli mekanın sahibi Menderes Utku ve Bebek Otel'in müdürü Arif... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek'teki Clubhouse isimli mekanın sahibi Menderes Utku ve Bebek Otel'in müdürü Arif Altınbulak, etkin pişmanlık hükümleri uyarınca tahliye edildi
Etkin pişmanlık hükümleri uyarınca tahliye edildiler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında ocak ayında tutuklanan Bebek Otel'in müdürü Arif Altunbulak ve şubatta tutuklanan Menderes Utku'nun, etkin pişmanlık hükümleri uyarınca tahliyesine karar verildi.