Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın rezidansında yapılan aramalarda şantaj kasetleri ele geçirildiği öne sürüldü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muzaffer Yıldırım’ın gözaltına alındığı Şişli’deki rezidansa talimatla yeniden baskın yapıldığı bildirildi. İddiaya göre, rezidansın alt katındaki depoda çok sayıda dijital materyalin bulunduğu “geniş kapsamlı bir arşiv” ele geçirildi.Soruşturmanın odağında Bebek Otel varBaşsavcılığın ünlülere yönelik yürüttüğü soruşturmada, Bebek Otel’de “VIP uyuşturucu partileri” düzenlendiği iddiası kamuoyuna yansımıştı. Habere göre, işletmede gizliliğe özel önem verildiği, otelde konaklayan bazı isimlerin kimliklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle kayıt yapıldığı öne sürüldü.Bu süreçte, otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ile işletme müdürü Arif Altunbulak’ın tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.Flash diskler, CD’ler ve kayıt cihazları ele geçirildiği öne sürüldüSabah gazetesinde yer alan habere göre, rezidansın deposunda 30’dan fazla flash disk, yüzlerce CD ve güvenlik kamera sistemlerine ait kayıt cihazları bulundu. Bazı dijital materyallerin şifrelerinin güvenlik birimlerince çözüldüğü iddia edildi.“Otel şantaj üssü oldu” iddiası: Gizli kamera kaydı öne sürüldüİncelemelerin ardından soruşturmanın farklı bir boyuta evrildiği belirtilirken, iddialara göre Bebek Otel’de düzenlenen partilerin yalnızca güvenlik kameralarıyla değil, gizli kameralarla da kayıt altına alındığı öne sürüldü.Bu iddia, otelin “gizlilik” vurgusuyla işletildiği yönündeki anlatımla birlikte tartışmaları büyüttü.Ünlü isimlere ait görüntüler bulunduğu ileri sürüldüHaberde, arşivde partilere katıldığı öne sürülen iş insanları, sanatçılar, oyuncular, mankenler ve fenomenlere ait görüntülerin bulunduğu iddia edildi. Ele geçirilen dijital materyallerin çözümleme ve inceleme için siber birimlere teslim edildiği belirtildi.Giriş-çıkış kayıtları da arşivlenmiş olabilirİddiaya göre, otelin giriş-çıkışları, kat koridorları, oda girişleri ve restoran bölümüne ait güvenlik kamerası görüntülerini barındıran kayıt cihazları da depoda saklandı.Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Yıldırım’ın bağlantılarının istihbarat birimlerince de mercek altına alındığı, kayıtların yurt dışına aktarılıp aktarılmadığının da araştırıldığı ileri sürüldü.Soruşturma sürüyorSoruşturma kapsamında ele geçirildiği öne sürülen dijital materyallerin içeriğine ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış detayların, incelemeler tamamlandıkça netleşmesi bekleniyor.
