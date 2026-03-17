Trump'tan Venezuela'ya: 51. eyalet olmak isteyen var mı?
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın "ABD'nin 51. eyaleti" olabileceğini ima eden paylaşımda bulundu. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T08:26+0300
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'nın beyzbol yarı finalinde İtalya'yı 4-2 mağlup ettiğine işaret etti."Venezuela'da son zamanlarda iyi şeyler oluyor. Bu sihrin neyle ilgili olduğunu merak ediyorum. 51. eyalet olmak isteyen var mı?" ifadelerini kullanan Trump, Venezuela'nın "ABD'nin 51. eyaleti" olabileceğini ima etti.Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Kasım 2025’te, ABD'nin ülkesini "51’inci eyalet" yapmayı amaçladığını öne sürmüştü.Trump daha önce de Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması gerektiğini dile getirmişti.Ne olmuştu?Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin zorla alı konularak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.
