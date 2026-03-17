Trump: Üçüncü Dünya Savaşına yol açacaktı

17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T04:21+0300

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte Oval Ofis’te düzenlenen başkanlık kararnamesi imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Trump, İran’a yönelik saldırıların ardından Tahran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde tahrip edildiğini ileri sürerek, “Bir hafta içinde biteceğini sanmıyorum ama yakında sona erecek” dedi.Hürmüz Boğazı’ndaki gerilime de değinen Trump, özellikle enerji ihtiyacının büyük kısmını bu geçiş noktasından sağlayan ülkelerin sorumluluk alması gerektiğini, müttefiklerin askeri katkı sunması gerektiğini ifade etti. 'Çin teşekkür etmeli'Trump, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin enerji tedarikinde büyük ölçüde bu güzergaha bağımlı olduğunu belirterek, bu ülkelerin ABD’ye yalnızca teşekkür etmekle kalmayıp destek de vermesi gerektiğini söyledi. ABD’ye destek veren bazı ülkelerin bulunduğunu ifade eden Trump, yakında bu ülkelerin isimlerini açıklayacağını kaydetti.ABD’nin İran’a ait çok sayıda mayın gemisini hedef aldığını belirten Trump, buna rağmen boğazda mayın bulunup bulunmadığına dair net bilgiye sahip olmadıklarını ve mayın ihtimalinin bile milyarlarca dolarlık ticari gemiler için ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi.'Üçüncü Dünya Savaşına yol açacaktı'İran’a yönelik saldırıların doğru bir karar olduğunu savunan Trump, aksi halde gelişmelerin Üçüncü Dünya Savaşı’na dönüşebilecek bir nükleer çatışmaya yol açabileceğini öne sürdü. İran’ın nükleer silah elde etmesi halinde önce İsrail’i, ardından tüm Ortadoğu’yu hedef alabileceğini iddia etti.Trump ayrıca, İran’ın Körfez ülkelerini hedef almasının beklenmedik bir gelişme olduğunu belirterek, “Birçok uzman bunun olacağını öngöremedi” değerlendirmesinde bulundu.İran’la yaşanan süreci “büyük bir satranç oyununa” benzeten Trump, Tahran yönetiminin bazı hamlelerinin stratejik ve akıllıca olduğunu ifade etti.Öte yandan Trump, İran’ın yeni lideri olarak öne çıkan Mücteba Hamaney’in durumuna ilişkin farklı iddialar bulunduğunu belirterek, bazı kaynakların öldüğünü, bazılarının ise ağır yaralandığını ileri sürdüğünü aktardı. Trump, İran’da birçok üst düzey ismin hayatını kaybettiğini belirterek kiminle görüşeceklerinin net olmadığını söyledi ancak kısa süre sonra ABD’nin İranlı yetkililerle temaslarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

