Trump: İsrail asla böyle bir şey yapmaz
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail saldırılarının ardından İran'ın balistik füze fırlatmalarında yüzde 90, İHA saldırılarında iseyüzde 95 azalma sağlandığını... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail saldırılarının ardından İran’ın balistik füze fırlatmalarında yüzde 90, İHA saldırılarında iseyüzde 95 azalma sağlandığını iddia ederken; Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için Japonya, Çin, Güney Kore ve Avrupa’dan destek istediğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının İran'ın füze fırlatmalarında yüzde 90, insansız hava aracı saldırılarında ise yüzde 95 oranında azalmaya yol açtığını iddia etti.
"Balistik füze fırlatmalarında yüzde 90, insansız hava aracı saldırılarında ise yüzde 95 oranında azalma sağladık"
ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasında Japonya, Çin, Güney Kore ve Avrupa'dan yardım istediğini söyledi:
Petrolümüzün yüzde 1'inden azını boğazdan elde ediyoruz, bazı ülkeler ise çok daha fazlasını alıyor. Japonya yüzde 95, Çin yüzde 90, birçok Avrupalı ülke de oldukça fazla alıyor. Güney Kore ise yüzde 35 alıyor. Bu yüzden onların gelip boğaz konusunda bize yardım etmelerini istiyoruz
'İsrail nükleer kullanmaz'
Trump, İsrail'in İran'a karşı asla nükleer silah kullanmayacağına inandığını söyleyerek, "İsrail bunu yapmaz. İsrail asla böyle bir şey yapmaz" dedi.
Trump yaptığı açıklamada, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı konusunda yardım etmesini beklediğini söyledi.
Bence Macron yardımcı olacak... Dün onunla konuştum
İngiltere'nin olaya müdahil olmayı reddetmesinden memnun olmadığını da sözlerine ekledi.
Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı geçişleri noktasında önemli olan İran'a ait Hark Adası'nı "adeta yerle bir ettiklerini" savundu.
Adadaki boru hatları hariç her şeyi vurduklarını kaydeden ABD Başkanı, boru hatlarını yok etmediklerini aksi durumda yeniden inşa etmenin çok uzun zaman alacağını söyledi.
Mücteba Hamaney'in ağır yaralandığı iddiası
Trump, yaptığı açıklamada, yönetiminin İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney'in sağlık durumu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.