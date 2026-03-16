https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/trump-israil-asla-boyle-bir-sey-yapmaz-1104296930.html

Trump: İsrail asla böyle bir şey yapmaz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail saldırılarının ardından İran’ın balistik füze fırlatmalarında yüzde 90, İHA saldırılarında iseyüzde 95 azalma sağlandığını... 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T21:58+0300

dünya

abd

emmanuel macron

mücteba hamaney

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104131510_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c10a6e26ad8eb3ea855d3558ab6f130.jpg

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının İran'ın füze fırlatmalarında yüzde 90, insansız hava aracı saldırılarında ise yüzde 95 oranında azalmaya yol açtığını iddia etti.'ABD yardım istedi'ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasında Japonya, Çin, Güney Kore ve Avrupa'dan yardım istediğini söyledi:'İsrail nükleer kullanmaz'Trump, İsrail'in İran'a karşı asla nükleer silah kullanmayacağına inandığını söyleyerek, "İsrail bunu yapmaz. İsrail asla böyle bir şey yapmaz" dedi.'Macron yardımcı olacak'Trump yaptığı açıklamada, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı konusunda yardım etmesini beklediğini söyledi.İngiltere'nin olaya müdahil olmayı reddetmesinden memnun olmadığını da sözlerine ekledi.'Hark adası'Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı geçişleri noktasında önemli olan İran'a ait Hark Adası'nı "adeta yerle bir ettiklerini" savundu.Adadaki boru hatları hariç her şeyi vurduklarını kaydeden ABD Başkanı, boru hatlarını yok etmediklerini aksi durumda yeniden inşa etmenin çok uzun zaman alacağını söyledi.Mücteba Hamaney'in ağır yaralandığı iddiasıTrump, yaptığı açıklamada, yönetiminin İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney'in sağlık durumu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

