ABD'de 'savaş yetkileri' tasarısı kongreye sunuldu: Sırada Küba mı var?

ABD’de Demokrat senatörler, Donald Trump’ın Kongre onayı olmadan Küba’ya askeri operasyon düzenlemesini engellemek amacıyla yeni bir “Savaş Yetkileri” tasarısı... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD’de Demokrat senatörler, Başkan **Donald Trump’ın Küba’ya yönelik olası bir askeri operasyonu Kongre onayı olmadan başlatmasını engellemek amacıyla yeni bir “Savaş Yetkileri” tasarısını Kongre’ye sundu.Tasarı, Demokrat senatörler Tim Kaine, Ruben Gallego ve Adam Schiff tarafından hazırlandı. Düzenleme, ABD ordusunun Küba’ya karşı herhangi bir askeri harekâta Kongre yetkilendirmesi olmadan katılmasını yasaklamayı amaçlıyor.ABD basınına göre tasarının ay sonuna kadar Senato’da oylanması bekleniyor.“Savaş ilan etme yetkisi Kongre’ye ait”Tasarıyı sunan senatörlerden Tim Kaine, ABD Anayasası’na göre savaş ilan etme yetkisinin yalnızca Kongre’ye ait olduğunu vurguladı.Kaine, Trump yönetiminin dış politikadaki askeri adımlarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:“Başkan, ABD ordusunun bir saray muhafızı gibi hareket ettiğini düşünüyor ve Kongre onayı olmadan Karayipler, Venezuela ve İran’da askeri operasyon talimatları veriyor.”Demokratlardan Trump’a sert eleştiriTasarıya destek veren Senatör Ruben Gallego da Trump’ın seçim kampanyasında savunduğu “Önce Amerika” söylemi ile uyguladığı politikaların çeliştiğini savundu.Gallego, Trump’ın parti içindeki savaş yanlısı çevrelerin etkisi altında kaldığını öne sürdü.ABD Kongresi’nde son dönemde Trump’ın İran, Venezuela ve Karayipler’deki askeri adımları nedeniyle benzer “savaş yetkileri” tartışmaları sık sık gündeme geliyor.Trump: “Küba çok yakında düşecek”Kongre’deki bu girişimin arka planında ise Trump’ın Küba’ya yönelik sert açıklamaları bulunuyor.ABD Başkanı Trump, son haftalarda Küba’ya uygulanan ekonomik yaptırımları artırmış ve ada ülkesinin “çok yakında düşeceğini” söylemişti.Trump ayrıca, Küba konusunda “dostane bir devralma da olabilir, olmayabilir de” ifadelerini kullanarak askeri müdahale ihtimalini tamamen dışlamamıştı.1973 Savaş Yetkileri Yasası ne diyor?ABD’de 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası (War Powers Resolution), Başkan’ın askeri güç kullanma kararlarını sınırlayan temel düzenlemelerden biri olarak kabul ediliyor.Yasa, ABD Başkanının herhangi bir ülkeye yönelik askeri operasyon başlatmadan önce Kongre’yi bilgilendirmesini ve uzun süreli askeri operasyonlar için Kongre onayı almasını zorunlu kılıyor.Ancak Amerikan siyasetinde hem Demokrat hem Cumhuriyetçi başkanların zaman zaman bu yetkileri geniş yorumladığı biliniyor.Washington’da yeni dış politika gerilimiKongre’deki tasarı, ABD’de başkanlık yetkileri ile Kongre’nin savaş ilan etme yetkisi arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.Demokratlar, Trump yönetiminin Küba, Venezuela ve İran gibi kriz bölgelerinde tek taraflı askeri kararlar aldığını savunurken, Cumhuriyetçi kanat ise başkanın ulusal güvenlik krizlerinde hızlı hareket edebilmesi gerektiğini savunuyor.Tasarı kabul edilirse, ABD Başkanı’nın Küba’ya yönelik olası askeri operasyonu Kongre onayına bağlı hale gelecek.

