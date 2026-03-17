Tarım ilacı uyarısı: Parkinson riskini ciddi şekilde artırabilir
Sputnik Türkiye
ABD’de yapılan araştırmaya göre, yaygın bir tarım ilacı olan klorpirifos, uzun süre maruz kalan kişilerde Parkinson hastalığı riskini 2.5 kat artırabiliyor... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T15:32+0300
ABD’de yapılan araştırmaya göre, yaygın bir tarım ilacı olan klorpirifos, uzun süre maruz kalan kişilerde Parkinson hastalığı riskini 2.5 kat artırabiliyor. Bilim insanları, maddenin beyindeki hücrelere zarar verdiğini belirtti.
ABD’de UCLA Health araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, yaygın kullanılan bir tarım ilacının beyin sağlığı üzerindeki ciddi etkilerini ortaya koydu.
Araştırmada, klorpirifos adlı pestisite uzun süre maruz kalan kişilerin, Parkinson hastalığına yakalanma riskinin 2.5 kat daha yüksek olduğu aktarıldı.
Bilim insanları, bu maddenin özellikle hareketi kontrol eden dopamin üreten beyin hücrelerine zarar verdiğini belirtti.
Uzun süreli maruziyet risk oluşturuyor
Araştırmada, Parkinson hastası 829 kişi ile sağlıklı 824 kişi karşılaştırıldı.
Katılımcıların yaşadıkları bölgelerdeki tarım ilacı kullanımı kayıtları incelenerek, yıllar içindeki maruziyet düzeyleri analiz edildi.
Elde edilen verilere göre, klorpirifos ile uzun süre temas eden bireylerde hastalık riskinin belirgin şekilde arttığı görüldü.
Beyinde kalıcı hasar bırakabiliyor
Laboratuvar deneylerinde ise bu pestisite maruz kalan deneklerde hareket bozuklukları ve beyin hücre kaybı gözlemlendi.
Araştırmacılar ayrıca, Parkinson hastalığıyla ilişkili olan zararlı protein birikimlerinin arttığını ve beyinde iltihap oluştuğunu tespit etti.
Bu durumun, hastalığın ilerlemesinde önemli rol oynayabileceği ifade edildi.
Yeni tedaviler için ipucu olabilir
Bilim insanları, söz konusu pestisitin hücrelerin zararlı maddeleri temizleme sistemini bozduğunu belirledi.
Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Jeff Bronstein, “Bu çalışma, klorpirifosun Parkinson için doğrudan bir çevresel risk faktörü olduğunu ortaya koyuyor” dedi.
Uzmanlara göre bu bulgular, gelecekte beyin hücrelerini koruyacak yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.