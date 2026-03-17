Türkiye
Sputnik Türkiye, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/tarim-ilaci-uyarisi-parkinson-riskini-ciddi-sekilde-artirabilir-1104316354.html
Tarım ilacı uyarısı: Parkinson riskini ciddi şekilde artırabilir
Tarım ilacı uyarısı: Parkinson riskini ciddi şekilde artırabilir
Sputnik Türkiye
ABD'de yapılan araştırmaya göre, yaygın bir tarım ilacı olan klorpirifos, uzun süre maruz kalan kişilerde Parkinson hastalığı riskini 2.5 kat artırabiliyor... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T15:32+0300
2026-03-17T15:32+0300
sağlik
pestisit
parkinson
tarım ilacı
çevre
gıda
tarım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/18/1096473895_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_849adccf7e178ca7e69dac8b2c259afb.jpg
ABD’de UCLA Health araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, yaygın kullanılan bir tarım ilacının beyin sağlığı üzerindeki ciddi etkilerini ortaya koydu.Araştırmada, klorpirifos adlı pestisite uzun süre maruz kalan kişilerin, Parkinson hastalığına yakalanma riskinin 2.5 kat daha yüksek olduğu aktarıldı.Bilim insanları, bu maddenin özellikle hareketi kontrol eden dopamin üreten beyin hücrelerine zarar verdiğini belirtti.Uzun süreli maruziyet risk oluşturuyorAraştırmada, Parkinson hastası 829 kişi ile sağlıklı 824 kişi karşılaştırıldı.Katılımcıların yaşadıkları bölgelerdeki tarım ilacı kullanımı kayıtları incelenerek, yıllar içindeki maruziyet düzeyleri analiz edildi.Elde edilen verilere göre, klorpirifos ile uzun süre temas eden bireylerde hastalık riskinin belirgin şekilde arttığı görüldü.Beyinde kalıcı hasar bırakabiliyorLaboratuvar deneylerinde ise bu pestisite maruz kalan deneklerde hareket bozuklukları ve beyin hücre kaybı gözlemlendi.Araştırmacılar ayrıca, Parkinson hastalığıyla ilişkili olan zararlı protein birikimlerinin arttığını ve beyinde iltihap oluştuğunu tespit etti.Bu durumun, hastalığın ilerlemesinde önemli rol oynayabileceği ifade edildi.Yeni tedaviler için ipucu olabilirBilim insanları, söz konusu pestisitin hücrelerin zararlı maddeleri temizleme sistemini bozduğunu belirledi.Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Jeff Bronstein, “Bu çalışma, klorpirifosun Parkinson için doğrudan bir çevresel risk faktörü olduğunu ortaya koyuyor” dedi.Uzmanlara göre bu bulgular, gelecekte beyin hücrelerini koruyacak yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/18/1096473895_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_da4a2a882f3898914d5626f5c15b9d67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pestisit , parkinson, tarım ilacı, çevre, gıda, tarım
pestisit , parkinson, tarım ilacı, çevre, gıda, tarım

Tarım ilacı uyarısı: Parkinson riskini ciddi şekilde artırabilir

15:32 17.03.2026
© AATarım ilacı
Tarım ilacı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
© AA
Abone ol
ABD’de yapılan araştırmaya göre, yaygın bir tarım ilacı olan klorpirifos, uzun süre maruz kalan kişilerde Parkinson hastalığı riskini 2.5 kat artırabiliyor. Bilim insanları, maddenin beyindeki hücrelere zarar verdiğini belirtti.
ABD’de UCLA Health araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, yaygın kullanılan bir tarım ilacının beyin sağlığı üzerindeki ciddi etkilerini ortaya koydu.
Araştırmada, klorpirifos adlı pestisite uzun süre maruz kalan kişilerin, Parkinson hastalığına yakalanma riskinin 2.5 kat daha yüksek olduğu aktarıldı.
Bilim insanları, bu maddenin özellikle hareketi kontrol eden dopamin üreten beyin hücrelerine zarar verdiğini belirtti.

Uzun süreli maruziyet risk oluşturuyor

Araştırmada, Parkinson hastası 829 kişi ile sağlıklı 824 kişi karşılaştırıldı.
Katılımcıların yaşadıkları bölgelerdeki tarım ilacı kullanımı kayıtları incelenerek, yıllar içindeki maruziyet düzeyleri analiz edildi.
Elde edilen verilere göre, klorpirifos ile uzun süre temas eden bireylerde hastalık riskinin belirgin şekilde arttığı görüldü.

Beyinde kalıcı hasar bırakabiliyor

Laboratuvar deneylerinde ise bu pestisite maruz kalan deneklerde hareket bozuklukları ve beyin hücre kaybı gözlemlendi.
Araştırmacılar ayrıca, Parkinson hastalığıyla ilişkili olan zararlı protein birikimlerinin arttığını ve beyinde iltihap oluştuğunu tespit etti.
Bu durumun, hastalığın ilerlemesinde önemli rol oynayabileceği ifade edildi.

Yeni tedaviler için ipucu olabilir

Bilim insanları, söz konusu pestisitin hücrelerin zararlı maddeleri temizleme sistemini bozduğunu belirledi.
Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Jeff Bronstein, “Bu çalışma, klorpirifosun Parkinson için doğrudan bir çevresel risk faktörü olduğunu ortaya koyuyor” dedi.
Uzmanlara göre bu bulgular, gelecekte beyin hücrelerini koruyacak yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.
Diş- Dişçi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
SAĞLIK
Diş tedavisinin vücuda etkisi: Kalp ve şeker sağlığına katkı
15:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала