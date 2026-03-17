Tarım ilacı uyarısı: Parkinson riskini ciddi şekilde artırabilir

Tarım ilacı uyarısı: Parkinson riskini ciddi şekilde artırabilir

Sputnik Türkiye

ABD’de yapılan araştırmaya göre, yaygın bir tarım ilacı olan klorpirifos, uzun süre maruz kalan kişilerde Parkinson hastalığı riskini 2.5 kat artırabiliyor... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T15:32+0300

2026-03-17T15:32+0300

2026-03-17T15:32+0300

sağlik

pestisit

parkinson

tarım ilacı

çevre

gıda

tarım

ABD’de UCLA Health araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, yaygın kullanılan bir tarım ilacının beyin sağlığı üzerindeki ciddi etkilerini ortaya koydu.Araştırmada, klorpirifos adlı pestisite uzun süre maruz kalan kişilerin, Parkinson hastalığına yakalanma riskinin 2.5 kat daha yüksek olduğu aktarıldı.Bilim insanları, bu maddenin özellikle hareketi kontrol eden dopamin üreten beyin hücrelerine zarar verdiğini belirtti.Uzun süreli maruziyet risk oluşturuyorAraştırmada, Parkinson hastası 829 kişi ile sağlıklı 824 kişi karşılaştırıldı.Katılımcıların yaşadıkları bölgelerdeki tarım ilacı kullanımı kayıtları incelenerek, yıllar içindeki maruziyet düzeyleri analiz edildi.Elde edilen verilere göre, klorpirifos ile uzun süre temas eden bireylerde hastalık riskinin belirgin şekilde arttığı görüldü.Beyinde kalıcı hasar bırakabiliyorLaboratuvar deneylerinde ise bu pestisite maruz kalan deneklerde hareket bozuklukları ve beyin hücre kaybı gözlemlendi.Araştırmacılar ayrıca, Parkinson hastalığıyla ilişkili olan zararlı protein birikimlerinin arttığını ve beyinde iltihap oluştuğunu tespit etti.Bu durumun, hastalığın ilerlemesinde önemli rol oynayabileceği ifade edildi.Yeni tedaviler için ipucu olabilirBilim insanları, söz konusu pestisitin hücrelerin zararlı maddeleri temizleme sistemini bozduğunu belirledi.Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Jeff Bronstein, “Bu çalışma, klorpirifosun Parkinson için doğrudan bir çevresel risk faktörü olduğunu ortaya koyuyor” dedi.Uzmanlara göre bu bulgular, gelecekte beyin hücrelerini koruyacak yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pestisit , parkinson, tarım ilacı, çevre, gıda, tarım