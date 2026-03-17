Diş tedavisinin vücuda etkisi: Kalp ve şeker sağlığına katkı

İngiltere'de King's College London tarafından yapılan araştırmaya göre, kanal tedavisi yalnızca dişi kurtarmıyor; aynı zamanda iltihabı azaltarak kalp... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

İngiltere’de King’s College London araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, diş enfeksiyonlarının tedavisinin tüm vücut sağlığını etkileyebileceğini ortaya koydu.Araştırmada, yaygın bir diş enfeksiyonu olan apikal periodontit tedavi edildikten sonra hastalarda kan değerlerinde dikkat çekici iyileşmeler görüldüğü aktarıldı.Bilim insanlarına göre bu tür enfeksiyonlar, bakterilerin kana karışmasına ve vücutta iltihap oluşmasına neden olabiliyor. Bu durumun ise kalp hastalıkları ve diyabet riskiyle bağlantılı olduğu belirtildi.Kan şekeri ve kolesterolde iyileşme görüldüAraştırmada, kanal tedavisi sonrası hastaların kan şekeri seviyelerinde düşüş yaşandığı bildirildi.Ayrıca kolesterol ve yağ değerlerinde kısa vadeli iyileşmeler gözlemlendi. Bu değişimlerin kalp sağlığı açısından önemli olduğu vurgulandı.Bilim insanları, tedavi sonrası vücuttaki iltihap seviyesinin de zamanla azaldığını belirtti.Ağız sağlığı tüm vücudu etkiliyorAraştırmacılara göre diş enfeksiyonları, yalnızca ağızla sınırlı kalmayıp tüm vücudu etkileyebilen sistemik sonuçlara yol açabiliyor.Çalışmada, enfekte dişlerden kaynaklanan bakterilerin metabolizma üzerinde etkili olabileceği ifade edildi.Araştırmanın başyazarı Dr. Sadia Niazi, “Kanal tedavisi sadece ağız sağlığını değil, kalp hastalığı ve diyabet gibi ciddi riskleri de azaltabilir” dedi.Uzun vadeli takipte önemli sonuçlar elde edildiAraştırma kapsamında 65 hasta iki yıl boyunca takip edildi ve bu süreçte kan değerlerindeki değişimler analiz edildi.Bilim insanları, elde edilen bulguların diş tedavisi sonrası iyileşmenin takip edilmesinde bazı kan göstergelerinin kullanılabileceğini ortaya koydu.Uzmanlara göre bu sonuçlar, diş hekimliği ile genel sağlık hizmetlerinin daha entegre çalışması gerektiğini gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/mahkemeden-emsal-ozel-hastane-karari-fazladan-alinan-360-bin-lirayi-iade-edecek-1104314023.html

