Sri Lanka, yakıt tasarrufu için her çarşambayı tatil ilan etti: Petrol krizinde diğer ülkeler napıyor?

Sputnik Türkiye

Orta Doğu'da savaş giderek şiddetlenirken Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla petrol krizi giderek büyüyor. Ülkeler petrol rezervlerini açarken ilk somut adım Sri... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T11:02+0300

Sri Lanka hükümeti, Orta Doğu’daki savaşın petrol arzını etkileme ihtimaline karşı yakıt tüketimini azaltmak amacıyla kamu kurumlarında her çarşamba gününü tatil ilan etti. Kararla birlikte ülkede fiilen dört günlük çalışma haftasına geçilmiş oldu.Başkent Kolombo’da yapılan açıklamaya göre uygulama 18 Mart’tan itibaren devlet kurumları, okullar ve üniversiteler için geçerli olacak. Sağlık, limanlar, su hizmetleri ve gümrük gibi temel hizmetler ise düzenlemeden muaf tutulacak.Petrol rezervleri açılıyor, uzaktan çalışma konuşuluyorABD dahil birçok ülke kritik petrol rezervlerini piyasaya sürerken Asya’nın diğer bölgelerinde de yetkililer çeşitli tasarruf ve kemer sıkma önlemleri konuşulmaya başlandı. Örneğin Tayland’da hükümet, klima kullanımını azaltmak için insanlara takım elbise yerine kısa kollu tişörtler giymeleri çağrısında bulunuyor. Myanmar’da ise özel araçların plaka numaralarına göre dönüşümlü günlerde trafiğe çıkmasına izin veriliyor.Güney Kore hükümeti, Orta Doğu’daki savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı baskı nedeniyle düşük gelirli haneler için enerji kuponu programını genişletmeyi değerlendiriyor. Yetkililer ayrıca enerji maliyetlerini kontrol altına almak için ek önlemler üzerinde çalışıyor.Bangladeş, enerji tasarrufu sağlamak için üniversitelerde Ramazan tatilini erkene çekti ve ülke genelinde planlı elektrik kesintileri uygulamaya başladı.Filipinler’de bazı devlet kurumlarında çalışanların haftada en az bir gün evden çalışması zorunlu hale getirildi. Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos Jr, kamu sektöründe zorunlu olmayan seyahatleri yasakladı. Marcos ayrıca Tuk-tuk benzeri üç tekerlekli araç sürücülerine, çiftçilere ve balıkçılara 3 bin ile 5 bin peso (yaklaşık 50–84 dolar) arasında nakit destek verileceğini açıkladı.Vietnam ise vatandaşlarını daha fazla evde kalmaya teşvik ediyor. Hükümet, halktan bisiklet kullanmalarını, araç paylaşımı yapmalarını, toplu taşımayı tercih etmelerini ve gereksiz durumlarda kişisel araç kullanımını sınırlamalarını istedi.Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, ABD-İsrail’in İran’a karşı devam eden savaşı nedeniyle petrol arzının sıkılaşması ortamında Bangkok’un Rusya’dan ham petrol satın alma olasılığını Moskova ile görüştüğünü söyledi.

2026

