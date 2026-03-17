Şoygu: Askeri tesisler Kiev'in Rusya'daki öncelikli hedefleri arasındadır
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, askeri tesislerin Kiev’in Rusya’daki öncelikli hedeflerin arasında yer aldığını belirtti. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T13:44+0300
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Ural Federal Bölgesi’ni ziyaret etti. Yerel yetkililerle bir araya gelen Şoygu, Ortadoğu'daki olaylar nedeniyle kritik tesislere yönelik tehditlerin ‘daha da gerçek ve kapsamlı’ hale geldiğini vurguladı.Şoygu, “Düşmanın başlıca hedefleri askeri, ulaşım ve enerji tesisleridir. Silahların, özellikle insansız sistemlerin hızlı gelişimi ve kullanım yöntemlerinin gelişmişliği o kadar yüksek ki, Rusya'nın hiçbir bölgesi kendini güvende hissedemez” diye konuştu.Kiev ve destekçilerinin Rusya'da sabotaj ve terör saldırıları girişimlerine devam ettiğine ve bu eylemlerin sayısının sürekli olarak arttığına dikkat çeken Şoygu, 2025 yılında Kiev'in Rusya’daki altyapıya yönelik hava saldırıları sayısının neredeyse dört katına çıktığının altını çizdi.Şoygu, “Düşman, internet de dahil olmak üzere Rus halkını etkilemek için bilgi ve psikolojik savaş yöntemlerini yoğun olarak kullanıyor” diye konuştu.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, ülkeye yönelik tehditlerin hafife alınmasının ve güvenlik açıklarının giderilmesindeki gecikmelerin trajik sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı.Şoygu, Kiev rejiminin Rus topraklarında düzenlediği terör saldırılarının sayısının 2025 yılının sonuna kadar yüzde 40 artarak 1.830'a ulaştığını vurguladı.
