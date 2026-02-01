https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/soygu-bati-rusya-ve-cin-arasinda-anlasmazlik-cikarmayi-basaramayacak-1103187230.html

Şoygu: Batı, Rusya ve Çin arasında anlaşmazlık çıkarmayı başaramayacak

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Batı'nın Rusya ve Çin arasındaki stratejik ittifakta anlaşmazlık çıkarmak istediğini ancak bunu başaramayacağını... 01.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Pekin'de bir araya geldi. Şoygu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Batılılar, ülkelerimiz arasındaki stratejik ittifakı bozmayı hayal ediyor. Moskova ve Pekin'in bu taraflı imalara elleri bağlı olarak seyirci kalmayacağını bir kez daha belirtmek isterim” diye konuştu.“Batılı ülkelerin, eylemlerini Rusya ve Çin tehdidiyle gerekçelendirmeyi bir kural haline getirdiklerini görüyoruz” diye konuşan Şoygu, aynı zamanda Rusya ve Çin arasındaki dış politika koordinasyonunun ‘geleneksel olarak yüksek’ seviyede olduğuna dikkat çekti:Rusya ve Çin’in ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS çerçevesinde de işbirliğini genişleteceğini dile getiren Şoygu, “Bu formatlar, karşılıklı saygıya dayalı devletlerarası işbirliğinin bir örneği olup, kendilerini çiçek açan bir bahçenin seçilmiş sakinleri olarak gören küçük bir grup bireyin değil, küresel çoğunluğun çıkarlarını yansıtmaktadır” ifadelerini kullandı.

2026

