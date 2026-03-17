Sindirim sorunlarına çözüm: Bağırsak bakterileri mercek altında
Bilim insanları, bağırsakta yaşayan bazı bakterilerin serotonin üreterek sindirim sistemini düzenleyebildiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bu keşif... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T15:36+0300
Bilim insanları, bağırsakta yaşayan bazı bakterilerin serotonin üreterek sindirim sistemini düzenleyebildiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bu keşif, Huzursuz Bağırsak Sendromu (IBS) için yeni tedavi yollarının önünü açabilir.
Bilim insanları, bağırsak bakterilerinin yalnızca sindirime değil, vücuttaki önemli kimyasalların üretimine de katkı sağladığını gösteren dikkat çekici bir bulguya ulaştı.
Araştırmada, bağırsakta bulunan bazı bakterilerin serotonin üretme kapasitesine sahip olduğu ve bunun sindirim sistemi üzerinde doğrudan etkili olduğu aktarıldı.
Bilindiği üzere serotonin, genellikle ruh haliyle ilişkilendirilse de, vücuttaki toplam serotonin miktarının yüzde 90’ından fazlası bağırsakta üretiliyor ve bağırsak hareketlerini düzenliyor.
Bağırsak bakterileri serotonin üretebiliyor
Araştırmada, Limosilactobacillus mucosae ve Ligilactobacillus ruminis adlı iki bakteri türünün birlikte çalışarak biyolojik olarak aktif serotonin üretebildiği belirlendi.
Bilim insanları, bu bakterileri serotonin seviyesi düşük olan deney hayvanlarına eklediğinde, bağırsaktaki serotonin seviyesinin arttığı, ayrıca sindirim sisteminin yeniden normale döndüğü gözlemlendi.
Araştırmanın yazarlarından Fredrik Backhed, “Bağırsak bakterilerinin sağlık üzerinde etkili olan sinyal molekülleri üretmesi oldukça dikkat çekici” ifadelerini kullandı.
IBS hastalarında önemli eksiklik tespit edildi
Araştırmada ayrıca IBS hastalarında, serotonin üretiminde rol oynayan L. mucosae bakterisinin daha düşük seviyelerde bulunduğu tespit edildi.
Uzmanlara göre bu durum, IBS belirtilerinin ortaya çıkmasında bağırsak bakterilerinin kritik rol oynayabileceğini gösteriyor.
Araştırmacılardan Magnus Simren, “Bağırsak bakterileri serotonin gibi önemli maddeler üreterek bağırsak sağlığını etkileyebilir ve IBS gibi hastalıkların tedavisinde yeni yollar açabilir” dedi.
Bilim insanları, bu bulguların bağırsak ile beyin arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.